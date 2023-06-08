Очередной сбор с военнообязанными пройдет в Беларуси

Очередной сбор с военнообязанными пройдет в Беларуси5
- 8.06.2023, 13:22
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На этот раз в Лунинецком районе.
С 8 по 29 июня под руководством «председателя» Лунинецкого райисполкома пройдет учебный сбор с военнообязанными, сообщает Минобороны.
Цель сбора — подготовка чиновника к формированию воинских частей «территориальных войск», а военнообязанных — к выполнению задач по назначению.
Во время сбора планируется осуществить:
- прием военнообязанных «территориальных войск»;
- подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и служебным назначением;
- восстановление навыков командного состава штабов района и батальона «территориальных войск» в управлении подчиненными;
- отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда «народного ополчения».
Сбор завершится проведением командно-штабного учения с силами «территориальной обороны» района.