Очередной сбор с военнообязанными пройдет в Беларуси 5 8.06.2023, 13:22

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На этот раз в Лунинецком районе.

С 8 по 29 июня под руководством «председателя» Лунинецкого райисполкома пройдет учебный сбор с военнообязанными, сообщает Минобороны.

Цель сбора — подготовка чиновника к формированию воинских частей «территориальных войск», а военнообязанных — к выполнению задач по назначению.

Во время сбора планируется осуществить:

- прием военнообязанных «территориальных войск»;

- подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и служебным назначением;

- восстановление навыков командного состава штабов района и батальона «территориальных войск» в управлении подчиненными;

- отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда «народного ополчения».

Сбор завершится проведением командно-штабного учения с силами «территориальной обороны» района.

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