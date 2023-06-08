Самолет Лукашенко вылетел в Москву

Самолет Лукашенко вылетел в Москву1
- 8.06.2023, 14:52
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Диктатор отправился на сутки раньше, чтобы продолжить лечение в ЦКБ?
Правительственный Boeing 737-8EV BBJ2 с бортовым номером EW-001PA, который для полетов использует Лукашенко, в 12:52 MSK вылетел из Минского аэропорта и направился в сторону Москвы, свидетельствуют данные сервиса radarbox.com.
Находится ли на борту сам Александр Лукашенко, пока неизвестно.
Сегодня он сам признался, что в ближайшие дни собирается встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится завтра, 9 июня.
Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на несоответствие в графике визита диктатора в Москву.
«Лукашенко сегодня направился в Москву на встречу с Путиным, которая состоится завтра.
В свободное время продолжит обследование/лечение в ЦКБ?», — написал Дмитрий Болкунец.
Как сообщал сайт Charter97.org, 27 мая Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивали состояние диктатора как критическое.
Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.
Позже стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.