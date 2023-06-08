Лукашенко снова кладут в больницу в Москве? 2 8.06.2023, 10:58

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Диктатор заявил о «скорой встрече» с Путиным.

Александр Лукашенко собирается встретиться с Владимиром Путиным в «ближайшее время». Об этом он заявил в ходе встречи с секретарями Советов безопасности стран ОДКБ, которые прибыли в Минск.

«В ближайшее время мы с Путиным встретимся», – сказал диктатор.

Как сообщал сайт Charter97.org, 27 мая Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивали состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

Позже стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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