Могилевчане три года обманывали россиян 8.06.2023, 17:23

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Суд Шкловского района вынес приговор.

Суд назначил наказание восьмерым жителям Могилева, которых обвиняли в групповом мошенничестве под предлогом приобретения грузовых авто, сообщили в прокуратуре Могилевской области.

Некто, обозначенный прокуратурой как «обвиняемый Х», создал и возглавил управляемое устойчивое сообщество. По данным ведомства, сделал он это «для личного обогащения, цель которого — противоправное завладение денежными средствами граждан Российской Федерации, желающих приобрести на территории Европейского союза грузовые автомобили и прицепы к ним».

Могилевчане искали клиентов в России и после предварительной договоренности приглашали их в Могилев для заключения договора. Затем начинали юлить насчет местонахождения, характеристик, стоимости авто и прицепов. Как только клиенты передавали деньги, сразу же начинались проблемы: «продавцы» не выходили на связь, смещались сроки поставки и так далее.

Как итог — заказчикам привозили автомобили, которые не имели обещанных им технических характеристик и были меньшей стоимости.

Часто покупатели не могли пользоваться техникой из-за отсутствия «растаможки» и уплаты утилизационного сбора, которые превышали стоимость самих грузовиков и прицепов.

«В период с 2018 по 2021 годы обвиняемые путем обмана завладели денежными средствами 49 потерпевших в сумме более 2,2 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

Признал вину только один из фигурантов. Остальные сказали, что мошеннических действий не совершали и действовали в рамках договоров.

Суд Шкловского района на основании ч. 4 ст. 209 УК назначил наказания — от 3,5 до 9 лет колонии усиленного режима со штрафом.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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