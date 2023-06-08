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В Хургаде россиянин погиб после нападения акулы

  • 8.06.2023, 18:10
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В Хургаде россиянин погиб после нападения акулы
Иллюстративное фото

Акула приплыла к берегу и утащила мужчину.

Мужчина погиб после нападения акулы в Хургаде. Инцидент произошел 8 июня возле египетского пляжа Dream Beach, пишет телеграм-канал Baza.

«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясет. Прямо на моих глазах акула сожрала парня», — рассказала изданию туристка из России.

Другие очевидцы сообщили «Базе», что «акула приплыла к берегу и утащила мужчину».

Сообщается, что погибший — гражданин России. По одной из версий, он не был туристом, проживал в Египте долгое время.

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