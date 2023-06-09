Премьер Британии: Путин нас не переждет, НАТО не сдастся 9.06.2023, 2:31

Риши Сунак

Риши Сунак в четверг подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины, чтобы не дать осуществиться расчетам России об «усталости».

Об этом он сказал на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме, передает корреспондент «Европейской правды».

«Президент Путин будет думать, что он может нас переждать, что Альянс устанет, истощится и сдастся. Но это – не так», – подчеркнул британский премьер.

По его мнению, если западные союзники смогут обеспечить поддержку Украины, в том числе и в долгосрочном плане, это станет мощным сигналом для президента РФ, «что нет смысла пытаться нас переждать».

«Мы никуда не уйдем. Мы будем здесь (в Украине – ред.) столько, сколько потребуется, и, надеюсь, это приблизит его к осознанию, что он должен вывести свои войска и прекратить незаконный и неспровоцированный акт агрессии», – подчеркнул Сунак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».