Минчанин нашел автомобиль, спал в нем, а потом продал за 150 рублей 9.06.2023, 10:11

Покупатель самостоятельно толкал машину со стоянки.

Необычная криминальная история произошла в Минске. В милицию обратился житель столицы. Он сообщил, что пропал его неисправный автомобиль, оставленный на парковке у торгового центра.

Сотрудники уголовного розыска начали проверку и в итоге задержали 38-летнего мужчину. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый нашел на парковке автомобиль с открытыми дверями. Внутри он обнаружил и документы на машину.

На протяжении некоторого времени задержанный использовал автомобиль для ночлега. В итоге охранник торгового центра попросил его отогнать машину. Мужчина не растерялся, разместил объявление о продаже и продал авто за 150 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что покупатель самостоятельно толкал машину со стоянки. Она не могла ехать.

Задержанный ранее неоднократно привлекался за хищения. Возбуждено уголовное дело.

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