Минчанин нашел автомобиль, спал в нем, а потом продал за 150 рублей
- 9.06.2023, 10:11
Покупатель самостоятельно толкал машину со стоянки.
Необычная криминальная история произошла в Минске. В милицию обратился житель столицы. Он сообщил, что пропал его неисправный автомобиль, оставленный на парковке у торгового центра.
Сотрудники уголовного розыска начали проверку и в итоге задержали 38-летнего мужчину. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, подозреваемый нашел на парковке автомобиль с открытыми дверями. Внутри он обнаружил и документы на машину.
На протяжении некоторого времени задержанный использовал автомобиль для ночлега. В итоге охранник торгового центра попросил его отогнать машину. Мужчина не растерялся, разместил объявление о продаже и продал авто за 150 рублей.
В ходе расследования выяснилось, что покупатель самостоятельно толкал машину со стоянки. Она не могла ехать.
Задержанный ранее неоднократно привлекался за хищения. Возбуждено уголовное дело.