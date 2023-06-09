«Получил много позитивных эмоций при выуживании упитанных красавцев» 4 9.06.2023, 10:23

2,988

Белорусские рыбаки поделились своим опытом.

В непростой ситуации оказался один из рыболовов, которого «пилит» жена за его хобби. Какие советы бы ему дать? Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели на опыт других рыбаков. А также, что ловили 5-7 июня 2023 года.

Поругался с женой – уехал на рыбалку

Владимир из Гродненской области выбрался на рыбалку, можно сказать, не по своей воле.

«Не планировал, но поехал. Поссорились с женой, развернулся и поехал в Новинку. Сел на старое свое место. Минут через 40 повело. Линь дался в кувшинки, но закрутиться не получилось. Взял в подсак. В районе килограмма. Около 20 вторая поклевка. Линек грамм триста. Отпустил. Посидел до девяти и поехал домой. В Новинке линя много, но сильно воняет тиной. Приходится держать пару суток в ванной, а это опять ссора с женой».

Печально, что жена не понимает увлечение мужа. Ведь есть примеры, когда жены вместе с мужем рыбачат и наслаждаются этим хобби. А еще и в ютуб ролики выкладывают.

А может просто надо поменять жену? Рыбаки, пишите ваши советы в комментариях.

Припять порадовала

Наталья Веренич из Пинска, например, разделят увлечение мужа. 6 июня рыбачила с супругом на Припяти. Натаскали вместе 6,5 килограмм лещей за 4 часа.

И не надо мужу отвешивать лещей за его хобби, потому что лещи порадуют семью вкусным ужином. Лайк семье рыболовов!

Жена одобрила сбывшуюся «мечту идиота»

Сергей в бобруйской рыбацкой группе похвастался шикарным приобретением для рыбалки. Видимо, с юмором прокомментировала это и его жена.

«Как сказала моя жена – сбылась места идиота! Купил себе лодку 3м. И моторчик тоху 2.5. И вот вчера для первого спуска на воду выбор пал на «пески». Сборка лодки – тот ещё фитнесс. Когда шов на днище внутри внутри лодки местами склеен, и пол-книга не становится. Руки и ноги до сих пор болят. Но цель была не только покатать ее и прочувствовать мотор, но и половить рыбку.

Короче, никогда не ловивши окуней и нашедши его стадо за пол часа понял, как он клюет. Конечно, это не бешеный клёв, но вывод в окуневой ловле я сделал такой – при любой «непонятке» на дне-подсекай!

Результатом рыбалки, лодкой и мотором остался доволен. Но впереди была ещё разборка лодки, ее мытьё… Ай, все…».

Надеемся, Серега останется доволен своей сбывшейся мечтой и будет радовать жену хорошими уловами.

Рыбачила с лебедями

А если жена ленится освоить хобби мужа (рыбалку) и говорит, что рыбалка – это мужское увлечение? А пусть посмотрит на известную лунинецкую рыбачку Кристину Ивашкевич. Слава о ее уловах давно уже вышла за пределы Брестской области. Она всегда придет с добычей даже оттуда, где у любого рыбака-мужика опустятся руки.

Кристина рассказала, что 7 июня побывала на Солигорском водохранилище.

«Сегодня для себя открыла замечательный водоем. Рыбалка с ночёвкой на этом водоёме, оставила много незабываемых впечатлений», – написала она.

Конечно, впечатлений оставили не только рыбы, но и птицы. Красота! Чем не женское дело – рыбачит с семейкой лебедей?

В Бресте рыба приходила по графику

Михаил Андрусевич был на ночной рыбалке в Бресте.

«Ловили в черте Бреста. На месте в девять вечера, разложились, закормились. Рыба появлялась на точке исключительно по своему графику и ненадолго. Но размер рыбы порадовал, подлещик крупный, отборный. Несколько бонусов по 1.5 кг, несколько закилошников. С рассветом поклёвки прекратились, пришла мелочь…в 6.00 начали собираться», — рассказал он.

Писать особо нечего, просто ведро улова…

Дмитрий рыбачил в Каролино Зельвенского района Гродненской области.

«С утра до утра, ночью сон. Писать особо нечего, в косноязычии практиковаться, описывать невероятные ходы и могучие догадки. Ловится — ловишь, не ловится не ловишь», – написал Дмитий.

Несмотря на скромное описание, Дмитрий и компания натаскали ведро рыбы.

Простой рецепт: когда хочешь отдохнуть – езжай в знакомые места

Александр Дудкин из Могилева неплохо отдохнул на своем любимом водохранилище Чигиринское.

«Хотелось больше отдохнуть, чем половить. А в таких ситуациях ехать лучше на уже знакомые места. Где все известно и не составит труда найти точку ловли.

У меня одна схема рабочая: после закорма довольно обильного, дать точке отдохнуть минут 30-40. Обычно, после этого рыбка начинает себя там чувствовать дольно комфортно и когда начинаешь ловить уже поклевывает более смело. Так было и в этот раз.

Ну а вечером, раз приехал больше отдохнуть чем половить, развлекательная программа с поеданием вкусняшек).

Лето в разгаре, погода радует, всем хорошего отдыха и наслаждения природой! Ну и конечно, не забывайте увозить свой мусор. А лучше соберите и за теми, кто не очень сознательный».

Даже ноги виноваты в плохой реализации…

Дима рыбачил на Нёмане в Гродненской области. Обругал сам себя.

«В общем, Неман снова начинает радовать обилием хищных рыб и поклевок. Но реализация хромала на обе ноги и одну руку. 17 (!) нереализованных ударов щуки. Да меня слышал весь Неман! То скрежет, то отвалится, то не засечется.

Ловил на джиг головку-сходы, поменял на двойник-холостит, только воблер выручил, три тройника. Очень много ударов колебло было. Окунь стабильно в каждой обратке, дерзкий, злой и весь одинаковый. Всё рыбы отправились домой, а некоторые были жестоко отфотографированы», — так интересно описал рыбак свои впечатления.

Рыбалка не задавалась, а вышел рекорд

Анатолий Романов решил первый раз в жизни порыбачить на реке Березина возле Бобруйска.

«Немного порыбачив, пошёл отдыхать в надежде на утренний клёв. Но встав утром, с 4 до 10 поймал с десяток мелочи, которую сразу топил. Понял, что дела плохи. Перепробовал всё, потерял всякую надежду на поимку леща. И вдруг уверенный загиб, подсечка, и на крючке приятная нам всем тяжесть, которая не хочет сдвигаться с точки.

В итоге: одна рыбалка, один трофей, и новый личный рекорд – 3.175 кг.».

Знатная щучка

Александр Лебедев из Борисова похвастался хорошей щукой.

«Новоселки, колобахи, живец карась. Килошка и 4,5. Рыбалка состоялась», – написал он.

Лещи на загляденье

А Николай Пинчук из Гомеля показал прекрасных лещей.

«Вдоволь насладился ловлей лещей на реке Днепр. И их мощными поклевками с отстрелами. Получил много позитивных эмоций при выуживании упитанных красавцев».

Возле Ивацевичей охотились на щук

А на канале «Рыбалка как всегда» опубликовали ролик, как ловили щук на реке Щара в Ивацевичском районе. Всех на большие воблеры, вся щука попадалась за килограмм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».