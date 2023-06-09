В Логойске уже третий день нет воды 4 9.06.2023, 12:18

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Власти города не устраняют аварию, а «ждут дождей».

Большая часть Логойска со среды остается без воды. Возобновить водоснабжение обещали в течение суток, но уже пятница, а его до сих пор нет, сообщила читательница «Зеркала».

Напор стал падать вечером во вторник, а утром среды вода пропала совсем, сообщало местное издание Logoysk.by. Оказалось, дело в засухе.

Большая часть города — центр и районы частного сектора Южный и Луговой — обеспечиваются водозабором «Нивки».

Но из-за длительного отсутствия дождей люди много поливали приусадебные участки. В итоге резервуар водозабора опустел. Почти иссякли и подземные воды, от которых резервуар запитывался.

«Чтобы снять проблему, руководством Вилейского водоканала было принято решение углубить скважину, нарастить трубы и опустить насос. Все подготовительные работы были выполнены заранее. Сегодня производится монтаж оборудования», — писало издание в среду и сообщало, что работы планируется завершить в течение суток.

Тем не менее вода у жителей даже в пятницу не появилась.

— До сих пор у половины города нет воды. Люди уже очень нервничают, — рассказала читательница «Зеркала». — По неофициальной информации, никакой насос не меняют, ждут дождей…

По словам девушки, от коммунальных служб добиться каких-то ответов сложно, там даже советуют «звонить на телевидение».

На данный момент почти весь Логойск обеспечивается лишь водой, которую подвозят на цистернах. В первую очередь ее предоставляют больнице, школам (дети там в летних лагерях), детсадам, объектам общепита, затем жителям многоквартирных домов и в последнюю очередь сектору частной застройки.

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