В России детям ликвидированных на войне «мобиков» выдали билеты в цирк 3 9.06.2023, 12:59

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Бесплатно пройти могут только семьи погибших оккупантов.

В России семьям мобилизованных из Тюменской области выдали билеты на цирковое представление, которое запланировано в июне. В частности, бесплатный вход будет для детей, чьи родители погибли в «СВО».

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российское издание 72.RU. Раздачей билетов и формированием списков занимался военкомат.

«Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб в СВО», – рассказала россиянка.

Издание также отметило, что получило подтверждение о выдаче билетов от Департамента социального развития Тюменской области.

«Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки», – рассказали в ведомстве.

В то же время россиянам не очень понравился такой "подарок" от государства для семей погибших на войне. Так, многие написали возмутительные комментарии относительно уместности такой инициативы:

«Да, действительно. Им только смеяться»; «Еще рана от потери кровоточит в сердце, траур в душе по потере отца, а здесь бесплатные билеты на развлекательное мероприятие. Пир среди чумы»; «Великолепная компенсация за родителей»; «В этой стране мужчин ценят даже меньше, чем скот. Родиться мужчиной в России – это большая беда»; «Чтобы посмотреть на зверей, не надо ходить в цирк – достаточно включить любой госканал», – пишут россияне.

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