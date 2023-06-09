«Строю мечту»: белорус рассказал, во сколько ему обошелся необычный дом у леса 9.06.2023, 13:53

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Даже название такого сооружения выговорить непросто.

Такие дома белорусы редко строят: ты еще попробуй название запомнить и выговорить — фахверк. Но нашего героя это не смущает и он последовательно идет к своей давней мечте — собственному фахверковому дому у леса рядом с Минском. Результат его усилий уже можно увидеть и оценить — на участке с соснами стоит деревянный «скелет» будущего загородного жилья с нестандартной внешностью. Владелец рассказал realt.by, во сколько ему обошлась его задумка и с какими сложностями пришлось столкнуться.

Почему fachwerk?

Александр живет в Минске 15 лет и признается, что никогда не мечтал жить в квартире. Наоборот, все это время он вынашивал идею о собственном доме. Свои мечты визуализировал: участок у леса, дом — фахверковый.

Здесь позволим маленькое отступление — расскажем что это за технология. Термин fachwerk в переводе с немецкого означает «сквозная каркасная конструкция». Основу фахверкового дома составляет прочный каркас из клееного бруса. Он состоит из соединенных между собой вертикальных, горизонтальных и диагональных элементов — стоек, балок, раскосов. Пространство между образованными ими секциями заполняется материалами различного вида. С внешней стороны каркасные элементы остаются открытыми, в чем и состоит одна из главных особенностей стиля фахверк.

Александр о технологии знает если не все, то очень многое — сказалось длительное изучение теоретической части.

— Случайно увидел фахверковые дома компании Сергея Домогацкого в России, — рассказывает он. — На тот момент они презентовались как недорогое жилье по стоимости квартиры. И действительно, на начальных этапах развития домокомпекты стоили относительно дешево — с деревянной частью, стеклопакетами и утеплителем дом средних размеров обходился в 35−40 тысяч долларов. Думал даже, что все будет просто — закажу готовый докомплект, соберу на участке и буду жить. Но потом подорожали материалы, и домокомплекты уже продаются от 100 тысяч долларов. Учитывая стоимость доставки и вопросы по гарантийному обслуживанию, такой вариант утратил для меня свою актуальность.

Кто построит?

Но от идеи герой не отказался и занялся поиском белорусских компаний, которые могли бы построить фахверк. Таких оказалось сразу несколько. Однако, пообщавшись с их представителями, Александр пришел к выводу, что выгоднее и надежнее будет строить самому.

— В одной компании спросил, а какие шпильки для крепления используете, оцинкованные или из нержавейки? — рассказывает он. — Там говорят — «ну белые такие»… то есть люди даже не знают, какой крепеж они используют и это, конечно, насторожило. Потом была компания, где мне обещали пострить дом под ключ. Но там мне попытались навязать свои услуги по сборке, мол такие мало кто может построить. Но, по моему мнению, собрать скелет дома из деталей, которые изготовлены на заводе и снабжены технической документацией могут и те, кто занимается каркасами. По сути, это большой конструктор, где у каждой детали свое место. Но это ладно — мне сказали, что построят дом за определенную сумму, но детальную смету не предоставят. То есть мне, как заказчику, не обязательно знать, какой объем дерева уйдет, сколько шпилек, сколько крепежа, краски?

Такие правила Александра не устроили, и он решил, что надо использовать свою теоретическую подкованность на практике. Для начала доработал проект — изменил угол наклона крыши, сделал планировку и визуализацию, отрисовал в в SketchUp 3D модель. Для изготовления конструкторских чертежей потребовался специалист — его Александр нашел через объявления о вакансиях. В итоге, через три месяца работы все чертежи были готовы. Из них сделал управляющие файлы, которые «понятны» заводским станкам с ЧПУ.

— Производителя домокомплекта из клееного бруса нашел заранее — это «Завод газетной бумаги» в Шклове, — говорит Александр. — Деревянная часть фахверка обошлась, если перевести в доллары, в 22 тысячи. Но один из главных вопросов оставался без ответа — кто мне соберет дом, своими силами я бы точно не справился.

Большой ли это дом? Проект разрабатывался для семьи из 3−4 человек, на 150 квадратов, один этаж.

— Для меня и моей семьи места в нем будет достаточно, — говорит Александр. — В доме будет большая гостиная-кухня, три отдельные жилые комнаты, санузел.

Домокомплект готов

Первая бригада, взглянув на проект, зарядила 9 тысяч долларов за сборку — обещали за 2 месяца управиться. При этом фахверки они никогда не собирали. Вторая бригада согласилась чуть дешевле.

— В итоге я додумался поспрашивать про строителей на самом заводе — логично же, что их домокомплекты кто-то собирает на постоянной основе.

В итоге 16 мая на участок приехала шкловская бригада, которая работает с заводом. При этом работают официально, дают гарантию. И ценник у них оказался ниже, и сроки меньше, и оплата по факту, и гарантия. Справились они чуть меньше, чем за три недели — 2 июня была готова коробка с утепленной крышей и практически готовым потолком.

Александр говорит, что он каждый день приезжал, смотрел, что получается, мерял уровнем, рулеткой. За все время ни одного косяка, все сделано четко и аккуратно. Отходов после сборки почти и не было — обрезков хватит один раз шашлык пожарить.

— С момента реализации плана по постройке дома я начал записывать и выкладывать ролики в TikTok, — говорит он. — Возможно, ребята опасались, что если что-то пойдет не так, то я про это в блоге расскажу. Так это или нет, но придраться мне не к чему.

Для сборки привлекался кран, чтобы поднять и установить массивные и тяжелые прогоны и балки. В итоге сборка обошлась в 8 тысяч долларов. Отдельная часть расходов — крепеж. Он стоил 1400 долларов.

— Уголки, которыми крепится брус к бетонной плите фундамента, нигде не купишь. Конструктор их рассчитал и сделал модель, а я нашел компанию, которая изготовила эту деталь.

Думаю, всем интересно, какая толщина утепления стен в этом фахверке. Совсем небольшая, всего 100 мм. Но не спешите делать выводы, что стена будет холодной. Вовсе нет. Дело в том, что Александр использовал PIR-утеплитель, а он значительно эффективнее каменной ваты. Материал плитный, жесткий, монтируется между стоек каркаса на полиуретановый клей. Со стороны жилых помещений можно заметить, что в деревянных стойках сделаны пазы, куда будет крепиться внутренняя отделка — гипсокартон или фанера. В пространстве между утеплителем и внешней отделкой спрячется электропроводка.

А что дальше?

Следующий этап — кровельные работы. Александр уже определился с материалом — это будет фальцевая кровля «Кликфальц Про», которая подходит под угол его крыши. Правда, теперь он в активном поиске исполнителей.

— Одни кровельщики мне насчитали 8,5 тысяч долларов за монтаж, вторые считали из расчета 20 долларов за квадрат, типа как за металлочерепицу, — делится наш герой. — Я думаю, что это неоправдано дорого — стропильная система готова, скаты утеплены и сделано сплошное основание из OSB-плит. То есть фальц нужно лишь ровно уложить и закрепить. Сейчас я думаю, что мне проще самому пройти обучение в компании-производителе и нанять пару строителей — побуду для них прорабом.

Особенность современного фахверка — большой процент остекления. Стеклопакеты Александр уже заказал, ждет к концу этого месяца. Они энергоэффективные, с мультифункциональными стеклами со специальным напылением. С одной стороны они защищают от избыточного тепла летом, с другой — сохраняют тепло в доме в холодный период. Кроме того, стекло будет немного «зеркалить» — прохожие с улицы не увидят, что происходит внутри дома.

Самое интересное — это будет безрамное остекление, стеклопакеты установят в предусмотренные пазы. Для герметизации будет использоваться полиуретановый герметик. Александр говорит, что таким образом он хорошо сэкономит — с рамами получилось бы чуть ли не в три раза дороже. Все стекло обойдется в 9 тысяч долларов.

— Мне уже писали подписчики, что дом будет парником с постоянным перегревом комнат, — говорит Александр. — Но это не так. Дом на участке я расположил так, что его видовая сторона на лес выходит на север, поэтому прямые солнечные лучи не будут перегревать гостиную. И темно не будет — компенсируется количеством окон по бокам дома. И витражное остекление главного фасада — от пола до конька крыши. При строительстве фахверка важно не только точно собрать некий деревянный каркас и установить стеклопакеты. Он должен быть герметичным, энергоэффективным. Главные энергопотери будут через стеклопакеты. Поэтому необходим довольно сложный (и дорогой) набор инженерных решений, позволяющих соблюсти баланс — компенсировать уходящее тепло. Например, я планирую установить систему принудительной вентиляции с рекуперацией и контролем влажности.

Впрочем, об этом Александр обещает рассказать в конце лета, когда дом будет близок к завершению.

Сколько же владелец фахверка уже потратил? Здесь секретов нет — в таком виде как на фото, с учетом стоимости плитного фундамента с подсыпкой участка (8 400 долларов) в стройку вложено около 47 тысяч долларов.

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