«Спрашивали, как я отношусь к Лукашенко» 2 9.06.2023, 14:11

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иллюстративное фото

Литовец хотел попасть в Беларусь, но его не пустили.

Беларусь по безвизу с начала года посетили 190 тысяч туристов. Как утверждает Госпогранкомитет, охотнее всех к нам ехали литовцы — 122 914 человек пересекли границу за пять месяцев. Витаутас ехал в Беларусь в мае, чтобы посетить Гродно и Минск. Но его путешествие закончилось в пункте пропуска: на территорию Беларуси мужчину не пустили.

После «углубленного» интервью с представителями спецслужб и просмотра информации в телефонное, Витаутасу поставили в паспорте запрет на въезд и отправили домой в Литву, сообщает радио «Унет».

— Я знал, что есть безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Почитал правила, что там нужно иметь страховку и все, страховка у меня была на весь год. И так как у меня было пару свободных дней, я решил, что съезжу — это было как раз после так называемых «майских» праздников — в Беларусь, у меня реально два дня было по плану. Сначала я думал, что поеду в Минск, потом в Гродно и вернусь оттуда в Вильнюс, но так как билеты на автобус раскупаются в большом количестве и быстро, то маршрут изменился: я решил утром ехать в Гродно, потом в Минск и уже оттуда возвращаться в Литву. Я купил билет на автобус, в 4 утра я был единственным пассажиром. Всю дорогу до пограничного поста в Шальчининкае водитель мне рассказывал истории, как у него высаживают пассажиров постоянно на границе: то с этой стороны, то с той.

Когда мы пересекли литовскую границу и приехали на белорусскую, я подал паспорт, пограничник меня спросил, когда я последний раз был в Беларуси, о целях визита и что я планирую делать. Я ему приблизительно рассказал, какой у меня план.

Но так как я не бронировал гостиницы (из-за санкций это сделать сложно), ему моя история показалась подозрительной и он сказал, что меня поведут на допрос. Меня завели в здание пограничного поста, на второй этаж, в кабинет, и там человек в штатском мне задавал разные вопросы. Попросили мой мобильный телефон, попросили его разблокировать, посмотрели мои фотографии и нашли фото с акции белорусской оппозиции у посольства в Вильнюсе.

После стали задавать вопросы, почему у меня эти фото, спрашивали, как я отношусь к Лукашенко, к Путину, к военной операции.

Сначала мне один человек задавал вопросы, а после присоединился еще один, они брали мой телефон и выносили его в другую комнату. А после мне какой-то человек в форме сказал, что мне в паспорте поставят штамп, что въезд в Беларусь мне запрещен на основании статьи 105, я точно уже не помню названия. Мне поставили штамп, забрали вещи из автобуса, и я тогда пешком пошел в направлении литовской границы.

— А до этого вы в Беларуси были? Когда последний раз?

— Был в Беларуси. Не помню точно, когда это было, году в 2016 или в 2015. Довольно давно. Был в основном в Минске, но также был в Лиде, Мире и Несвиже. Я поэтому в Гродно ехал, потому что там никогда не был.

— А на границе вас не запугивали? Не вербовали?

— Запугивать не запугивали, только задавали вопросы. Угрожать, что меня арестуют или посадят, такого не было.

— А смотрю, что у вас стоит только дата запрета въезда, а какой срок этот запрет будет действовать?

— Когда я попытался выяснить, меня в черные списки внесли или еще куда-нибудь, они мне ничего не объяснили. Но сказали, что приблизительно год вы в Беларусь не въедете. Какие там именно последствия, мне не объяснили.

— Для вас вся эта ситуация была неожиданной?

— Во-первых, мне водитель автобуса рассказывал о таких случаях. Но я думал, что это скорее граждан Беларуси касается. С другой стороны — истории о том, что в Беларуси на улице останавливают людей и проверяют их телефоны, смотрят подписки на телеграм-каналы, эти истории я тоже слышал. Так что все было вероятно и оно случилось. Но я не думал, что они граждан ЕС также проверяют.

— А вариант не показывать телефон был?

— Даже не знаю. Я когда-то на одной из работ проходил инструктаж, как себя вести на границе, и там нам рассказывали, что лучше не врать сотрудникам, потому что все могут проверить и после уголовное дело завести. А также я надеялся, что, если буду себя вести доброжелательно и открыто, не идти на конфликт, то проблем не будет. Не могу сказать, что мы спорили в течение этого часа, почти часа, который я провел на допросе. Я, конечно, мог сказать, что я не буду показывать телефон, но тогда бы меня не впустили сразу.

— Литва предупреждает своих граждан, что в Беларусь ездить опасно…

— Я рискнул.

— И что другим можете сказать: действительно ли это опасно для литовцев?

— Это смотря для каких литовцев. Потому что, когда я пересекал границу, то там велосипедистов и в одну сторону и в другую было очень много. С учетом, что это только 6 часов утра было. То есть жители Шальчининкая уже ехали в Беларусь на велосипедах, а другие — возвращались. Поэтому для отдельных категорий граждан, которые ездят, я даже предполагаю, что по несколько раз в день через эту границу, особых проблем нет.

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