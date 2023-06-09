На одесский пляж выбросило покореженный военный катер РФ 9.06.2023, 15:18

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Его смыло течением после подрыва плотины Каховской ГЭС.

До берегов Одессы добрались «сюрпризы», смытые водой в Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов. Так, на один из черноморских пляжей выбросило останки российского военного корабля – без экипажа, но с личными вещами оккупантов.

Фотографии с Фонтанки, где к берегу «причалил» пустой российский военный катер, обнародовал 9 июня представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем канале.

«На берег Фонтанки вынесло катер россиянина. Жаль что без тела, надеюсь, он утонул», – написал спикер в комментарии к фото.

На борту плавсредства одесские правоохранители обнаружили спасательный жилет оккупантов, изготовленный в Москве в 2014 году.

Это не единственная «находка» с затопленной Херсонщины, о которой сообщают одесситы. По сети уже разлетелись видео, на которых можно увидеть дрейфующую у черноморского побережья мебель, предметы бытовой техники, оконные рамы и двери из домов херсонцев. Кроме того, как предупреждают граждан, среди смытых в воду предметов, которые течение несет к берегам Черного моря, могут быть и опасные – снаряды, мины и т.д.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС. В городах и селениях ниже по Днепру начались массовые затопления. Херсонская ОВА объявила срочную эвакуацию. Техногенная катастрофа затронула и соседнюю Николаевщину: из-за наводнения Кинбурнская коса временно превратилась в остров.

По информации местных властей, 8 июня уровень подъема воды в Николаеве почти достиг критической отметки. Затоплены некоторые городские пляжи и территория местного яхт-клуба. Фиксируется подтопление в низких частях всех районов города. Впрочем, 9 июня новый подъем воды не зафиксирован.

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