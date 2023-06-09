Политолог: Ядерное оружие из Беларуси может попасть в третьи страны 1 9.06.2023, 15:46

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РФ может использовать такой сценарий, чтобы посеять хаос.

На встрече с Лукашенко в Сочи Путин заявил, что ядерное оружие разместят в Беларуси после 7-8 июля. Ранее белорусский диктатор заявлял, что перемещение уже начали. Контролирует ли Лукашенко процесс?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— От Лукашенко ничего не зависит. Когда Путин захочет, тогда и переместят. Тем более, что оружие российское.

Думаю, что разведки разных стран этот процесс могут видеть со спутников. Поэтому в какой-то степени у западных стран есть система мониторинга, они могут это подтвердить или опровергнуть.

— Будет ли у режима какой-то доступ к российскому ядерному оружию?

— Неизвестно, потому что пока не понятно, какая цель у Путина, почему он хочет разместить это оружие в Беларуси. Если его целью является атака на соседние страны с использованием ядерного оружия, то это могут прекрасно сделать руками Александра Лукашенко.

Есть еще один эпизод — под видом ввода в Беларусь ядерного оружия Россия может ввести воинский контингент якобы для его охраны на постоянную основу. Это тоже такой определенный вызов.

Еще один момент, который тоже важен. Ядерное оружие, которое может попасть в Беларусь, «случайным образом» может оказаться в третьих странах для того, чтобы посеять хаос. Может быть и такой вариант.

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