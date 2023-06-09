СМИ: Офицеров ГРУ, возглавлявших офисы «Аэрофлота» по всему миру, кинули на войну 9.06.2023, 15:57

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Треть представительств компании за границей возглавляли кадровые офицеры ГРУ.

Представительства крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» во всем мире возглавляли представители ГРУ и КГБ. Журналисты The Insider рассказали, что после начала большой войны часть из этих «представителей» отправили обратно в Россию и бросили на войну против Украины.

В материале отмечается, что десятки офицеров Первого главного управления КГБ и ГРУ шпионили под «Аэрофлотом» еще при СССР. В основном, пишет Insider, они занимали должности представителей за границей, пилотов, бортмехаников и стюардесс.

По данным журналистов, до начала полномасштабной войны против Украины треть представительств «Аэрофлота» за границей возглавляли кадровые офицеры ГРУ. Зарплату эти «представители» получали от ГРУ, а офисы, жилье и транспортные расходы им платила авиакомпания.

К примеру, офис «Аэрофлота» в Вене возглавлял Вадим Коломыйченко, который до этого под видом сотрудника авиакомпании шпионил в Дели и Венеции, добывая секреты, связанные с военной авиацией.

После того как ЕС закрыл небо для российских самолетов, Коломыйченко был вынужден вернуться в Россию.

По словам источника The Insider в военной разведке, сейчас «Коломыйченко перебросили на украинское направление, но оно еще не совсем акклиматизировалось после Европы и болтается зря».

Офис «Аэрофлота» в Шанхае возглавлял Сергей Салов, а в Гонконге – Максим Грехов.

Первый, по данным журналистов, учился в Китае в военно-дипломатической академии, а второй – служил в ГРУ в морской пехоте ВС РФ.

В марте 2022 года бригада вместе с другими оккупантами вторглась в Украину и отличилась в Гостомеле и Угледаре. В боях они потеряли более 30 человек убитыми и множество боевой техники. В настоящее время Грехов и Салов находятся в резерве.

Офисом в Дубае руководит Виталий Огурцов. Источник The Insider в Дубае сообщил, что после начала полномасштабной войны «Огурцов крутится как белка в колесе, поскольку кроме оперативных задач ему поручили оказывать помощь российским оборонным предприятиям в обходе санкций».

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