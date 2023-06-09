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СМИ: Офицеров ГРУ, возглавлявших офисы «Аэрофлота» по всему миру, кинули на войну

  • 9.06.2023, 15:57
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СМИ: Офицеров ГРУ, возглавлявших офисы «Аэрофлота» по всему миру, кинули на войну

Треть представительств компании за границей возглавляли кадровые офицеры ГРУ.

Представительства крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» во всем мире возглавляли представители ГРУ и КГБ. Журналисты The Insider рассказали, что после начала большой войны часть из этих «представителей» отправили обратно в Россию и бросили на войну против Украины.

В материале отмечается, что десятки офицеров Первого главного управления КГБ и ГРУ шпионили под «Аэрофлотом» еще при СССР. В основном, пишет Insider, они занимали должности представителей за границей, пилотов, бортмехаников и стюардесс.

По данным журналистов, до начала полномасштабной войны против Украины треть представительств «Аэрофлота» за границей возглавляли кадровые офицеры ГРУ. Зарплату эти «представители» получали от ГРУ, а офисы, жилье и транспортные расходы им платила авиакомпания.

К примеру, офис «Аэрофлота» в Вене возглавлял Вадим Коломыйченко, который до этого под видом сотрудника авиакомпании шпионил в Дели и Венеции, добывая секреты, связанные с военной авиацией.

После того как ЕС закрыл небо для российских самолетов, Коломыйченко был вынужден вернуться в Россию.

По словам источника The Insider в военной разведке, сейчас «Коломыйченко перебросили на украинское направление, но оно еще не совсем акклиматизировалось после Европы и болтается зря».

Офис «Аэрофлота» в Шанхае возглавлял Сергей Салов, а в Гонконге – Максим Грехов.

Первый, по данным журналистов, учился в Китае в военно-дипломатической академии, а второй – служил в ГРУ в морской пехоте ВС РФ.

В марте 2022 года бригада вместе с другими оккупантами вторглась в Украину и отличилась в Гостомеле и Угледаре. В боях они потеряли более 30 человек убитыми и множество боевой техники. В настоящее время Грехов и Салов находятся в резерве.

Офисом в Дубае руководит Виталий Огурцов. Источник The Insider в Дубае сообщил, что после начала полномасштабной войны «Огурцов крутится как белка в колесе, поскольку кроме оперативных задач ему поручили оказывать помощь российским оборонным предприятиям в обходе санкций».

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