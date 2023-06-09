ГУР: Оккупационные власти Крыма уже упаковали чемоданы 1 9.06.2023, 16:28

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Однако рядовой состав военных остается.

Оккупационные власти Крыма готовятся к контрнаступлению ВСУ и сбегают с полуострова, хотя рядовой состав оккупантов и остается. Об этом рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов в интервью «Украинской правде».

Хотя прогноз главы ГУР Кирилла Буданова об освобождении Крыма до конца весны этого года и не оправдался, общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. Представитель разведки заверил, что в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими.

«Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло», – ответил Юсов на вопрос о дате освобождения полуострова.

На настроения большой части местного населения, ожидающей деоккупацию, это влияет положительно и ободряюще.

«Что касается представителей оккупационной администрации, то для них это – очередные свидетельства того, что они там – временные гости. Многие уже упаковали чемоданы и отправили свои семьи в условно безопасные места», – отметил представитель ГУР.

Однако рядовой состав военных остается: его мнение никого не интересует. По словам Юсова, даже если у них есть панические настроения (а у них они есть), то на это никто не считается.

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