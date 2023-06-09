Агрессивный бобр три дня нападал на жителей деревни в Бобруйском районе 2 9.06.2023, 16:32

2,646

С помощью детской ванны его транспортировали к ближайшей реке.

Целых три дня обычный бобр держал в страхе жителей поселка Глуша Бобруйского района, сообщает пресс-служба Бобруйского лесхоза. Дикое животное шипело, бросалось на окружающих и не покидало облюбованное на окраине поселка место, пишет сайт komkur.info.

За помощью местные жители обратились в Бобруйский горрайотдел по ЧС, а в Бобруйский лесхоз в субботу поступил звонок из Бобруйского райисполкома. В Глушанском опытно-производственном лесничестве на дежурстве находился лесничий Илья Дудаль. Специалист выехал на место, к бобровой засаде. Пришлось применить смекалку, рассказывает лесничий:

– Это был молодой бобр, килограммов под 12. Скорее всего, он искал новое место для жизни, вот и забрел в низину на окраине поселка. Получилось, что с одной стороны – дома, с другой – дорога. Животное испугалось и боялось выйти. Здесь его и обнаружили местные жители, но не смогли прогнать. Бобры крайне опасны, они могут нанести своими зубами серьезные раны. Поэтому надо быть осторожными, не пугать и не провоцировать их. Выезжая на место, я взял с собой детскую ванночку. Таким методом раньше ловил гусей: размеры гуся и бобра схожи. Не теряя ни секунды, подошел к бобру и накрыл его ванночкой. Потом попросил местных жителей принести лист жести и просунул под низ, получилась закрытая ловушка. Вместе со спасателями мы аккуратно погрузили бобрика в машину и выпустили в ближайшей речке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».