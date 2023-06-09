Полковник ВСУ: Через несколько лет на территории РФ будет создан «пояс безопасности» 9.06.2023, 16:57

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Роман Свитан

Зоной безопасности для Украины станут пять российских регионов.

«Пояс безопасности» для Украины на территории регионов страны-агрессора России может появиться через несколько лет. А параллельно с этим в РФ начнутся процессы распада. 21 республика в составе Российской Федерации может заявить о своем суверенном самоопределении.

Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью «Главреду». По его словам, поясом безопасности для Украины могут стать 5 российских регионов – Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

Свитан отмечает, что помимо событий, которые сейчас происходят в Белгородской области, в ближайшее время также будут рейды в Брянскую и Курскую области.

«В Воронежской и Ростовской областях события будут разворачиваться после того, как украинские войска освободят Донбасс или отрежут Донецкую и Луганскую области от России. Один из вариантов освобождения Донбасса – выход на Луганск вдоль Северского Донца с продвижением на Дон и Ростов. Если удастся осуществить маневр, могут появиться республики в Ростовской области или на Кубани, а дальше, возможно, присоединится Ставропольский край», – отмечает Свитан.

Он подчеркнул, что мировое сообщество поддержит такой пояс безопасности, который будет представлен новыми республиками или землями. Свитан отметил, что у народов России есть право на самоопределение, и они сделают свой выбор.

«Быстро ничего не будет, понадобится время. Подобные процессы не происходят спонтанно. Думаю, на это уйдет несколько лет. Параллельно начнется распад Российской империи, и появятся свободные Бурятия, Байкал или же Татарстан, Ичкерия, Башкирия, Ингрия...», – отметил полковник запаса.

Также он подчеркнул, что в стране-агрессоре России есть много течений, которые в конце концов разорвут империю изнутри. В конце концов 21 республика, которая входит в состав РФ, может заявить о своем суверенном самоопределении (Российская Федерация состоит из 83 субъектов, 21 из которых являются республиками, в целом республики занимают 28,6% территории России – ред.).

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