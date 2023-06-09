Повторение Харьковского сценария Андрей Окунь

9.06.2023, 17:12

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Все может быть не так радужно, как описывают российские военкоры.

Пока российские военкоры трубят о славных победах русских воинов в Запорожской области, украинская сторона хранит титаническое молчание. Такое на моей памяти случается впервые с начала боевых действий в Украине. Выходит довольно странная картина, когда по неизвестным причинам российскую сторону никто не опровергает.

Из-за этого складывается ощущение, что украинская армия действительно терпит одно поражение за другим в попытках развить контрнаступление. Сжигает западную технику в лобовых атаках, выкашивает собственный личный состав под «точными ударами артиллерии». Однако всё может быть не так радужно, как то описывают российские военкоры.

Украинской армии всегда было тяжело. И во время защиты Киева, и во время борьбы за правый берег Днепра с Херсоном, и во время прорыва на Харьковском направлении. Всегда её бронетехника горела в большом количестве, и всегда вот-вот армия Украины должна была самоликвидироваться от эффективности армии России. Были и болезненные потери среди личного состава, были и неудачные атаки, но каждый раз в сложной ситуации украинское командование демонстрировало удивительную рациональность.

Напомню, что битва за правый берег Днепра протекала ровно по тому же сценарию, который сейчас описывают российские военкоры в Запорожской области: оборона наша крепка, танки наши быстры, а противник уничтожает свои лучшие части в лобовых атаках. В итоге Херсон был освобождён Украиной благодаря её прорыву в другой части фронта. Сейчас, скорее всего, всё будет происходить похожим образом.

Насколько мне известно, на Запорожском направлении украинская армия сейчас действительно сталкивается с большим сопротивлением, не добиваясь при этом видимых результатов. Этим может объясняться и категорическое молчание украинских СМИ. Но даже в этой ситуации российские военкоры ликуют и радуются слишком рано, потому что на Запорожский фронт Россия стягивает всё больше резервов, а это значит, что другие участки оголяются.

Российские военкоры, говоря об отчаянных лобовых атаках украинцев, объясняют всё тем, что от ВСУ требуют видимых результатов западные партнёры и как можно скорее. Но странно полагать, что противник, который до этого вёл себя более чем рассудительно и разумно, вдруг начнёт губить себя. Нет, там, где наша пропаганда видит слабость, я вижу повторение Харьковского сценария, когда главный фронт был прорван благодаря вытягиванию основных резервов России и неожиданным действиям на побочных направлениях.

Война идёт уже почти полтора года. За это время украинская армия потерпела много поражений, но потом мы видели, что её командование всегда делало выводы из своих ошибок. Это говорит, скорее, о возможностях Украины, чем о её недостатках.

Андрей Окунь, Telegram

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