Минчанин продал чужую припаркованную машину 2 9.06.2023, 17:22

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Документы он нашел в бардачке.

Житель Минска нашел в бардачке чужой машины документы от нее и продал авто, сообщил телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома «Милиция Минска».

Минчанин оставил на парковке торгового центра свою машину в неисправном состоянии. Однако через какое-то время машина пропала. В ходе следствия было установлено, что авто продал 38-летний житель Минска.

Мужчина однажды заметил припаркованную на стоянке машину, которая оказалась открытой. Он забрался в салон и нашел в бардачке документы на авто. Еще пару дней фигурант присматривался, заглядывал в авто, ночевал в салоне. Охранник ТЦ заметил странного гостя, подошел к нему и попросил убрать авто со стоянки. Тогда предприимчивый минчанин разместил объявление о продаже неисправного авто.

Чужую машину безработный минчанин выставил на продажу за 150 белорусских рублей. Покупатель нашелся быстро, он даже сам оттолкал технически неисправное авто с парковки. Деньги злоумышленники потратил на личные нужды.

Расследуется уголовное дело о краже. Задержанный минчанин, как уточнили в ГУВД, ранее уже неоднократно был судим за имущественные преступления.

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