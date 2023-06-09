ВСУ ведут бои на Запорожском направлении 9.06.2023, 19:03

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Украинские бойцы удачно штурмовали населенный пункт Лобковое.

На Запорожском направлении россияне продолжают нести потери. Украинский 130-ый разведбат и спецотряд Bravo Team штурмуют населенный пункт Лобковое, который судя по видео и удачному штурму перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

Отметим, что ВСУ продолжают освобождать украинские земли от оккупантов, военные уже завоевали ряд трофеев и продвинулись по некоторым направлениям. Сейчас продолжаются тяжелые бои от Лобкового до Малой Токмачки. На видео, которым поделился журналист, видно, как украинские военные штурмуют российские позиции.

На Запорожском направлении российские оккупанты сейчас продолжают вести оборонные действия и несут большие потери.

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