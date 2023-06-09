«Прессбол» призвал раздавить лукашистскую цензуру 1 9.06.2023, 19:20

Призыв появился на главной странице сайта.

Киберпартизаны взломали сайт спортивной государственной газеты «Прессбол», на котором заменили фото и главную страницу сайта. На данный момент сайт недоступен.

На первой странице «Прессбола» в электронном формате киберпартизаны разместили лозунги: «Настоящая пресса без цепи», «Раздавим лукашицкую цензуру», «Беларусь будет свободной», «За свободную журналистику», передает «Белсат».

«Прессбол» до 2020 г. был одним из лучших спортивных изданий Беларуси, но затем был разгромлен лукашистами и потерял почти всех ведущих журналов. С того момента на его сайте была введена жесткая цензура, – отметили Киберпартизаны.

Напомним, в 2020 году «Прессбол» покинул главный редактор Сергей Кайко. Вместо него назначили автора издания и комментатора «Беларусь-5» Дмитрия Герчикова. При нем газета не молчала об августовских событиях 2020-го года и арестах спортсменов. Однако в ноябре из-за цензуры ушел и он.

В декабре новым главным редактором назначили бывшего работника ОНТ и издания «Спортивная панорама» Сергея Лисичкина. Его кандидатуру продвигала Белoрусская федерация футбола, которая владеет половиной акций газеты «Прессбол». После этого с издания начали уходить редакторы, журналисты, фотографы и технические работники. Всего – как минимум 12 человек.

«Прессбол» издается с 1991 года. Это крупнейшая белoрусская спортивная газета.

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