Как украинские танкисты на «трофеях» прорвали позиции РФ под Бахмутом 9.06.2023, 20:21

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В 30-й ОМБр имени Острожского целая рота сражается на российских трофейных танках Т-80.

Число атак российских подразделений на Бахмутском направлении в последнее время существенно снизилось. Вооруженные силы Украины совершили несколько успешных наступательных операций на флангах возле города. Об одном из таких штурмов – в репортаже «Донбасс.Реалии».

«Трофейная» рота

Украинский Т-80 уже привычной для себя дорогой выезжает из лесопосадки, набирает скорость и спешит на огневую позицию. Преодолевая несколько километров, он снова прячется между деревьями и вскоре начинает стрельбу.

У военных это называется работа с закрытых позиций – когда экипаж не видит противника, а отрабатывает по определенным координатам. Несколько минут работы и так же быстро, чтобы не прилетело в ответ, экипаж возвращается в условно безопасную зону.

Здесь на Бахмутском направлении у военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского целая рота на российских трофейных танках Т-80, которые они затрофеили во время наступления ВСУ в Харьковской области прошлой осенью.

«Они просто их бросили. Где-то были взорваны, где-то совершенно целые, в рабочем состоянии. Были также случаи, когда они саботировали работу, специально выводили из строя машины, чтобы никуда не уезжать», – рассказывает командир танкового экипажа Игорь.

Танкист Владимир «перевооружением» доволен. Говорит, Т-80 гораздо эффективнее, в частности, он быстрее Т-64, ранее находившегося на вооружении этой роты.

«Здесь стоит реактивный, газотурбинный двигатель, за ним нужно больше ухода, но мы стараемся, все делаем, что нужно», – отмечает боец.

Военнослужащему ВСУ с позывным «Волк» также нравятся новые машины.

«Они быстрые, маневренные. Когда танк приезжает, по нему ведут огонь и ему нужно быстро отработать, быстро менять свои позиции, с одной позиции пострелял, с другой поехал, пострелял и быстро откатился. Еще один плюс этой машины: когда она передом едет к противнику, то ее не слышно, как Т-64», – рассказывает боец.

«Разбили полностью»

Сейчас украинские танкисты на Бахмутском направлении работают в основном не с закрытых позиций, а стреляют прямой наводкой, залетая на российские позиции.

Экипаж Игоря участвовал в одном из недавних штурмов. Тогда русские военные закрепились под разрушенным мостом. Пехота ВСУ уже дошла до окопов противника, бросала туда гранаты, но это не помогало.

«Наша задача была отбить их от дороги. Работали двумя группами, одна шла как раз под мост. Они там зарылись очень глубоко, ходы были по 500 метров, очень узкие, и туда лезть никто не хотел. Одна команда туда отработала, а другая прикрывала справа, чтобы ничего не прилетело. Выезжали на прямую наводку 30-40 метров к блиндажам, даже до 10 метров выезжали и так расстреливали», – рассказывает Игорь.

«Разбили полностью, блиндаж разлетелся, все разлетелось. Дальше заходит пехота и все – свою работу делает», – добавляет военнослужащий ВСУ Виктор.

Неотъемлемой частью этого штурма и вообще незаменимыми в течение этой войны в работе танковых экипажей стали беспилотники.

«С дроном мы можем помогать танковым экипажам, выполняющим определенные задачи. Говорить, куда вести огонь, куда ехать. Они могут не увидеть противника или какое-то движение техники противника, а мы с высоты 100-150 метров видим и сообщаем цель танка», – рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным «Волк».

Также сразу во время боя благодаря «глазам» в воздухе танкисты могут сразу корректировать ошибки, которые совершают на рубеже, – правильно ли заехали, правильно ли спрятались, правильно ли отработали.

Кроме того, отмечает военный, съемки из дрона помогают затем проанализировать боевой выезд и выявить ошибки – чтобы не повторить их в следующий раз.

«Это намного облегчает нашу работу», – отмечает «Волк».

«Мы их очень быстро подавили»

В конце концов, украинским пехотинцам с помощью танкистов удалось выбить российских военных из-под моста и взять под свой контроль важный участок дороги.

В самом Бахмуте известно о ротации российских подразделений – «вагнеровцев» сменили части регулярной армии, которые существенных наступательных действий пока не ведут.

«Были у них попытки наступления, но мы очень быстро подавили: и артиллерия, и пехота, и мы выезжали отработать. В наступление они сейчас не идут, большей частью перешли в оборону», – рассказывает танкист Игорь.

«Противник ведет активную оборону, окапывается. Есть большая разница в сравнении с тем, что было 4-5 недель назад, когда он реально с помощью «вагнеровцев» наступал. На нашем направлении они уже давно поменялись на российские регулярные подразделения, а в отношении Бахмута – какая разница, все равно орка на орка заменили – это для нас роли не играет», – заключает военнослужащий ВСУ с позывным «Волк».

По данным британской разведки, с начала мая российские войска все больше уступают инициативе в войне Украине и пытаются создать резервы в ожидании наступления ВСУ.

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