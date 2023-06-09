Трампу предъявили обвинения из 38 пунктов по делу о секретных документах 5 9.06.2023, 21:20

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Дональд Трамп

Экс-президент США унес документы с грифом «секретно» из Белого дома.

Сегодня, 9 июня, бывшему президенту США Дональду Трампу и его соратнику Уолту Наути предъявлены обвинения по 38 пунктам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Цель сговора заключалась в том, чтобы Трамп хранил засекреченные документы, которые он унес с собой из Белого дома, и скрывал их от федерального большого жюри», - говорится в документе.

Трамп дважды демонстрировал секретные документы другим лицам. Один из таких случаев был во время встречи в 2021 году в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Тогда Трамп заявлял «план атаки», который якобы подготовило Министерство обороны.

Напомним, что в августе прошлого года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом «секретно», которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

В июне 2023 года был получен доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

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