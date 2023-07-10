Экс-сотрудник КГБ: Путин сам признался, что у него есть двойник 6 10.07.2023, 15:46

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Жирнов указал на интересный момент в истории с Дагестаном.

Владимир Путин довольно часто использует своих двойников для того, чтобы они вместо него совершали поездки в регионы России и за ее границы. Вот и в Дагестан в конце июня российский диктатор также отправил довольно похожую на него «копию».

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он утверждает, что Путин позже сам подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник.

Никуда не может уехать

Сразу после неудачного мятежа Евгения Пригожина российский диктатор поехал в Дагестан. Хотя на самом деле там был его двойник.

А потом «в гости» к Путину в Кремль приехала девочка из Дагестана вместе с родителями, которая якобы не смогла увидеть его в Дербенте и очень расстроилась. И тогда якобы Путин пригласил ее в Москву. Во время общения с дагестанской девочкой он много чего наговорил.

«Это тот настоящий Путин, сидящий в Кремле, признался этой дагестанской девочке, что он из Москвы не уезжает, а сидит в бункере. И именно поэтому, по его словам, они и приехала к нему. Он ведь, настоящий, приехать к ней не может», – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Российский диктатор в этом разговоре фактически признал, что в Дагестан приезжал его двойник, потому что настоящий Путин никуда уехать не может.

Придумал историю о приезде девочки

«Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану (Путин во время встречи с девочкой отдал приказ передать Дагестану такую сумму – 24 канал), потому что он не для того туда ездил», – объяснил Жирнов.

Двойник Путина прибыл в Дагестан, чтобы показать «единство народа и Путина». Но передать Дагестану 5 млрд он не мог. Поэтому настоящий Путин придумал историю о девочке, которая заплакала из-за того, что не встретилась с «президентом». И ее якобы «пригласили» в Кремль, чтобы Путин объявил, что передал ей и руководству Дагестана деньги.

«Ведь двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?», – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Настоящий Путин, по мнению Сергея Жирнова, подтвердил, что девочка приезжала, чтобы он лично озвучил о выделении денег Дагестану.

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