«С одного парника — около четырех тонн помидоров» 14.07.2023, 18:34

Иван Шабанович. Июль 2023 года, Ивье, Гродненская область. Фото: «Народная Воля»

Фермер из «тепличного края» — о жизни, работе и заработках.

Ивье находится в Гродненской области, примерно в 130 километрах от столицы. В городке мирно живут люди разных вероисповеданий и национальностей — православные, католики и мусульмане. Город славится своими помидорами, за которыми приезжают даже издалека. Вкус — просто неповторимый! Кстати, в прошлом году именно здесь проходил фестиваль «Ивьевский помидор». Говорят, что огородничество в этой местности зародили татары, которых более 600 лет назад расселяли вдоль границ Великого Княжества Литовского, пишет «Народная Воля».

Сегодня Ивье негласно считается тепличной столицей Беларуси — парники есть практически у каждого. По официальной информации, «ежегодно из Ивьевского района в другие регионы и страны поставляется до 4,5 тысяч тонн овощей».

Но статистика — это всего лишь цифры. За сухими цифрами стоят люди и их ежедневный труд.

Жителю Ивья Ивану Шабановичу 55 лет. Живет в доме с женой, дочерью и престарелой мамой, которая в хозяйстве уже не очень большой помощник. Отец умер около 30 лет назад.

Раньше Иван работал шофером, но после того, как потерял работу, занялся огородничеством.

Иван и его мама Хадижа показали «Народнай Волі» свое хозяйство — дом окружают огромные теплицы.

— У нас не очень много теплиц — всего три, — рассказывает собеседник. — Но внушительные. Вот эта, например, 9 метров в ширину и 40 в длину. Еще одна — 8 на 30, примерно столько же и третья. Плюс к этому есть и четвертая тепличка поменьше размером — для выращивания рассады.

В теплице все чисто и аккуратно — помидоры подвязаны, на земле — капельная система полива, которую хозяин сконструировал сам.

— В теплице в одном ряду — 80 кустов, всего здесь 12 рядов, — объясняет мне собеседник. — В итоге получается 960 кустов в одном парнике.

Накрыты теплицы круглый год. Это в Пинске, где выращивают огурцы, одноразовая пленка, а у нас накрывается на несколько лет.

Высота парника три с половиной метра, поэтому тоже проблема накрыть пленкой. Раньше жерди на крышу забрасывали, а сейчас ленточки натягиваем.

— Сколько леса ушло, чтобы построить такую теплицу?

— Около 8 кубометров. И строили сами все, а это тоже очень сложно. Надо дерево обстрогать, обрубить сучки, вкопать опоры, поднять и пристроить поперечники.

Сезон в парниках начинается в конце зимы и заканчивается осенью.

— Начинаем сажать в зависимости от погоды, — продолжает Иван. — В этом году, например, уже в феврале редиску сеяли. В середине апреля она появилась. Сорта для редиски берем тепличные, помидоры у нас тоже разных сортов — и красные есть, и желтые, и черные. Раньше только красные выращивали, но времена меняются. Сейчас, как говорит молодежь, надо быть в тренде. Народ хочет экзотики, и мы ее даем. Кстати, черные помидоры и на самом деле очень вкусные, но это в любом случае на любителя. Кто-то красные всю жизнь ест со сметаной, и больше ему ничего не надо — ни черных, ни синих, ни фиолетовых.

В теплице уже гроздьями висят зеленые помидоры, но их час еще не пришел.

— Труд очень тяжелый, — говорит хозяин. — Утром встаю в пять утра — и за работу. Объем работ просто огромный. За помидорами нужно ухаживать на всех стадиях — от сева и высадки рассады до сбора урожая. А туман или болезни овощей могут в один момент перечеркнуть весь твой труд. Поэтому видишь, что где-то листочки подсохли, значит завтра утром надо поливать. Перевязывать, перекручивать, фланцевать… Днем, конечно, такой жарой в теплице ничего не сделаешь. На улице дышать нечем, а вы представляете какая температура под пленкой?! Жаркая погода для помидоров — это плохо. Этим летом так припекало, что даже цветки на растениях осыпались. Соответственно, жди меньшего урожая.

В семье Ивана Шабановича работают в теплицах все — и жена, которая, кроме этого, еще трудится в больнице, и 18-летняя дочка.

— Пропалывать нужно, с поливом помогать, — поясняет Иван. — Каждому находится фронт работы.

— Какой урожай с парника?

— С куста — около 3−4 килограммов помидоров собираю. С большой теплицы, в которой 960 кустов, соответственно, получается при лучшем раскладе почти 4 тонны. Хотя эта цифра достаточно условная. Все зависит от небесной канцелярии.

— А кому продаете такой объем томатов?

— В основном возим в Минск на рынок в Таборах и сдаем помидоры оптом. Раньше россияне в Ивье массово приезжали за товаром, но теперь почему-то не едут. Отдаем партиями примерно от 100 килограммов. Цена формируется в зависимости от сезона. В самый пик томаты дешевые, осенью подороже. И я считаю, что дешево отдаем, потому что вырастить помидоры — это очень затратно. Много вложений. Вот, например, семена купить — это тоже много денег стоит. Мы же голландские сорта заказываем. Дальше на обработку средства нужны, на удобрения. И лес дорогой, чтобы парники построить, и пленка, чтобы их накрыть. Два рулона пленки надо склеивать, чтобы не так быстро порвалась. А пленки хватает где-то на четыре года, затем снова надо снимать ее, покупать новую, накрывать.

Первые помидоры появляются в конце июля-начале августа. Собираем урожай до конца сентября.

— У нас только три большие теплицы, а у некоторых людей по десять, — подключается к разговору мама Ивана. — Много молодежи сейчас этим занимается. А что им еще делать здесь? Ивье — это же не Минск, хорошую работу трудно найти. Так что даже в районе землю берут, и там тоже строят парники.

— Со сбытом продукции, конечно, есть проблема, — продолжает Иван Шабанович. — На маленьком рынке в Ивье не продашь. Кто тут будет покупать, если у всех свои теплицы? Некоторые вдоль дороги сидят и продают, но это же мелочь. А оптовики на рынке покупают почти в два раза дешевле рыночной цены. Скажем, если килограмм помидоров стоит два рубля, то тебе дадут всего рубль. Но выхода нет, кому их еще предложишь? Это же не 10−20 килограмм, а тонны.

И на Таборах сам продавать не будешь. От Ивья до Минска — 130 километров. Заплати за бензин, за место на рынке — получится около 150 рублей затрат. Почти столько и наторгуешь за день. А не продашь — домой не повезешь, значит тоже надо перекупщикам отдавать по низкой цене. Но все равно что-то зарабатываем, на зиму хватает. А весной снова — за работу.

— От работы еще никто не умирал, плохо, когда человек вообще не приучен к труду, — резюмирует Хадижа Шабанович и напоминает сыну, что пора поливать помидоры.

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