Кто руководит медчастью в тюрьме, где мучительно умер Алесь Пушкин 2 15.07.2023, 13:24

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Политзаключенный мучился страшными болями, но его не госпитализировали.

В больницу скорой помощи Гродно художника-политзаключенного Алеся Пушкина привезли из тюрьмы 11 июля без сознания, с запущенной прободной язвой, спасти его было уже невозможно. Позже дошли сведения, как мучительно Пушкин умирал. Сильные боли у Алеся Пушкина начались еще в середине июня.

Журналисты «Нашай Нівы» рассказали, кто руководит медчастью гродненской тюрьмы.

Что произошло с Алесем Пушкиным?

Как стало известно, сильные боли у Алеся Пушкина начались еще в середине июня. Однако тюремные врачи ограничивались копеечными обезболивающими и хотели отправить Пушкина в ШИЗО за симуляцию.

Боли нарастали и нарастали.

За три-четыре дня до госпитализации боли у Алеся Пушкина стали нестерпимыми, однако его не доставили в городскую больницу. Ему стали давать сильные обезболивающие, в частности.

Если бы Пушкина привезли хоть на несколько дней раньше, хирурги, вероятно, его спасли бы.

Источник, знакомый с ситуацией со смертью Алеся Пушкина, рассказал изданию MOST, что произошло в гродненской больнице, где умер политзаключенный.

Художника уже в бессознательном состоянии привезли в больницу 11 июля, на операционном столе у него остановилось сердце.

— Пушкина привезли в больницу фактически умирающего. У него был развит перитонит, было септическое состояние и полиорганная недостаточность. Если сказать простым языком, у него была дырка в желудке. Практически не было шансов на спасение.

Прободная язва вызывает острую боль. Поэтому пациент сразу обращается с жалобами. Как правило, у человека есть несколько суток для того, чтобы устранить проблему оперативно. Если человеку вовремя оказать помощь, он будет дальше жить. После таких операций пациента, как правило, уже через пару дней отпускают домой. Если этого не сделать вовремя, то прободение язвы вызовет перитонит и впоследствии септический шок.

Ситуация с Пушкиным? Его просто убили в тюрьме, по-другому я это не назову. Просто не могло быть такого, чтобы он не обращался в тюрьме за помощью, потому что такая клиническая картина вызывает острейшую боль.

Он должен был испытывать сильные страдания, это как кинжал в животе, — сказал собеседник Most.

Собеседник отмечает, что язва у Пушкина могла воспалиться из-за тюремного питания, а также из-за отсутствия медицинской помощи.

Бывший тюремный медик, с которым разговаривала «Наша Ніва», считает: в момент, когда Пушкин почувствовал сильную боль в желудке, произошла перфорация желудка, так называемое прободение язвы (по-просту, открылась дырка в желудке).

«Это состояние смертельно опасно и требует немедленной госпитализации и хирургического вмешательства. Скорее всего, тюремный фельдшер просто не придал этому внимания, так как симптомы могут быть разными», — сказал «Нашай Ніве» бывший тюремный медик, попросивший, чтобы его имя не называли.

«Но если есть прободение язвы, то три дня уже такой срок, что спасти человека маловероятно».

Смерть Алеся Пушкина, замечает бывший тюремный медик, — это повод, чтобы провести следственные действия и экспертизы по действиям медицинского и другого тюремного персонала. После этого можно будет дать оценку, чья вина была в произошедшем.

Кто руководит медчастью тюрьмы Гродно

Виктор Лутцев руководит медицинской частью Гродненской колонии 8 лет. Ему 37 лет, он выходец из семьи военнослужащего и продавщицы. У него есть брат-близнец, который также работает врачом.

После школы Виктор Лутцев с братом поступили в Гродненский государственный медицинский университет. Во время учебы в универстете Виктор подрабатывал сначала на стройке, а после на скорой помощи. После интернатуры год работал в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия-наркология».

После пошел врачом в силовые ведомства. Сначала стал наркологом в лечебно-трудовом профилактории №5, который находится неподалеку от Гродно. Там ему присвоили звание лейтенанта. В 2013-м мужчина перешел на должность психиатра-нарколога в тюрьму №1 и стал старшим лейтенантом. Через два года его повысили до начальника медицинской части колонии и присвоили в 2019-м звание майора.

Жена работает неврологом, брат-близнец — тоже врачом, еще один из братьев работает в управлении юстиции в Гродно.

«Наша Ніва» пыталась связаться с Виктором, но он не ответил на наши звонки и сообщения.

Как организована медицинская помощь в тюрьмах?

Бывший тюремный врач, долгое время рабовший в этой системе, объясняет, что в каждой тюрьме или колонии имеется собственная медицинская часть. Там есть медицинский персонал, базовые приборы для диагностики, небольшая лаборатория.

«Начальник тюрьмы отвечает за медицинское обеспечение, то есть укомплектованность тюрьмы персоналом, и материальное обеспечение. В свою очередь, начальник медицинской части организовывает медицинскую помощь заключенным.

Инструкция оказания медицинской помощи такова: заключенный связывается с любым представителем администрации, а тот передает жалобу медицинскому работнику. Если нестандартная ситуация случается ночью, то докладывают дежурному помощнику начальника учреждения, а тот принимает решение — вызывает или медицинского работника, или скорую помощь».

Насколько укомплектован штат медчасти гродненской тюрьмы, не известно.

Почему качество медицинской помощи в тюрьмах невысокое? Тому несколько причин. Нехватка врачей, утомление, выгорание (которое бывает и в обычных поликлиниках)

«Также вопрос лекарств — из-за нехватки финансирования покупают только белорусские, а они не всем идут. Материально-технические базы медчастей тоже не в лучшем состоянии», — объясняет бывший тюремный медик.

Еще одной причиной он называет то, что на медиков навешивают много дополнительных обязанностей.

«Это и какие-то бумажки, и дежурства по колонии, и бессмысленная идеологическая работа», — уточняет он.

Тюремным врачам сложно и потому, что уголовники, особенно рецидивисты, часто симулируют болезни, чтобы попадать в медчасть или чтобы получать димедрол и тому подобные средства. В то же время, сверху в СИЗО и колонии поступают указания жестко обращаться с политическими заключенными, и люди с садистскими наклонностями из числа тюремного персонала получают относительно политзаключенных карт-бланш.

Это не первая смерть заключенного гродненской тюрьмы с начала года. В январе от пневмонии там умер также художник Руслан Карчаули.

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