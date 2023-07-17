У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов

17.07.2023, 8:03

11,020

Юрий Бутусов

ВСУ владеют стратегической инициативой.

4 июня началось украинское наступление на Донбассе, за это время на юге освобождено более 170 км² украинской земли, российская армия сосредоточила все силы и пока удерживает основные рубежи обороны, но стратегическая инициатива за ВСУ.

Это привело к целому ряду отставок в военном руководстве РФ.

Российские источники сообщают, что 11 июля снят с должности командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Перед смещением Попов распространил аудиосообщение с критикой высшего российского руководства, которое, по словам Попова, не способно организовать регулярные ротации войск, контрбатарейную борьбу против украинской артиллерии и не может помешать «массовым жертвам» российских военнослужащих.

58-я армия Попова держит оборону в направлении наступления украинцев в Запорожской области, в том числе в районе Токмака.

А 15 июля российские источники сообщили о снятии с должности сразу трех командиров ударных российских дивизий.

Так, генерал-майора Селиверстова сняли с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии, а также сняли с должностей командиров 7-й десантно-штурмовой дивизии и 90-й танковой дивизии.

106-я дивизия воюет в районе Бахмута.

Против комдива 90-й дивизии и офицеров его штаба возбуждено уголовное дело за коррупцию и кражу выплат за штурмовые действия, которые на самом деле дивизия не проводила. 90-я дивизия воюет в районе Кременной.

Также результатом обострения противоречий в военном командовании является мятеж ЧВК «Вагнер», что привело к снятию корпуса «Вагнера» с фронта 24 июня.

Таким образом, украинское наступление показало, что ВСУ владеют стратегической инициативой и ВС РФ неспособны перехватить эту инициативу, что приводит к обострению конфликтов в российском военном командовании и поиску командиров, которые должны поднять боеспособность российских войск, с целью усиления обороны и проведения более эффективных атак на украинские позиции.

Украинцы несут значительные потери при прорыве подготовленной обороны российских войск, но масштабное давление наносит большие потери и врагу, и снятие с должности командующего армией и командиров дивизий показывает, что у россиян большие проблемы, и командование с этими проблемами не может справиться.

Юрий Бутусов, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».