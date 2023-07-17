Залужный опубликовал видео боевой работы артиллеристов на американской гаубице М777 1 17.07.2023, 19:38

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За сутки – 167 выстрелов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 июля в Facebook опубликовал видео боевой работы украинских военных 45-й ОАБр.

«Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ежедневно проводят методичную работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью [американской] гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту», – написал главком ВСУ.

Он выразил благодарность военным, которые приближают победу Украины.

На видеокадрах украинские артиллеристы наводят гаубицу на цель, после чего ведут огонь по российским оккупантам.

Военные рассказывают, что за сутки выпускают 100–130 снарядов по вражеским позициям.

«Мой личный рекорд из одного ствола за сутки – 167 выстрелов», – отметил один из артиллеристов 45-й ОАБр.

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