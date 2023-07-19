Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко

19.07.2023, 4:18

фото: Reuters

Пригожин подтвердил, что генерал Суровикин находится под арестом.

Евгений Пригожин подтверждает, что генерал армии и командующий ВКС РФ Сергей Суровикин находится под арестом. Судя по тому, что публике о нем ничего не рассказывают, признательных показаний в организации пригожинского путча Суровикин не дал.

Не показывают и пропавших с радаров генералов из его окружения, например генерал-полковника Юдина. Значит, никто из генералов оговаривать себя пока не стал.

Понять их можно. Они знают, чего стоит Сергей Шойгу, которого карьерные военные не признают своим, да и Владимир Путин, откровенно не тянет на товарища Сталина.

Что касается патриотической общественности, то ей будет трудно понять, что без пяти минут «спаситель России»- «генерал-Армагедон» - пытался устроить переворот.

Так что время сейчас играет на Суровикина. Чем дольше он упорствует, тем быстрее придется его отпускать, а опыт пребывания под следствием у него есть еще с 1991 года.

Признания в путче нужно получать по горячим следам. Признания, полученные спустя месяцы, породят нехорошие слухи о том, что их выбили, а не получили добровольно, а это уже точно плохо для и так ослабевшего нацлидера и окружающих его особистов.

Сергей Ковальченко, telegram

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