Белорусы о задержании члена хоккейной команды Лукашенко: «Кабанчик» пошел на убой 1 20.07.2023, 13:21

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Павел Белый

У режима явно заканчиваются деньги.

В Минске задержан член хоккейной команды Лукашенко, собственник «Тапаса» миллионер Павел Белый. Задержание произошло на текущей неделе и связано с претензией финансовых органов.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы о задержании приближенного к Лукашенко бизнесмена:

«А мне нравятся такие новости, такие «междуусобчики». Нормальный человек не позволит себе играть «в команде Лукашенко» (я имею в виду широкий смысл слова «команда»), человек разумный будет дистанцироваться от этой свиты и ее правил игры. Взрослые мужики знали, на что идут, должны были понимать, что «сегодня пан, а завтра пропал». Читаю, нисколько их не жаль, новость вполне ожидаемая и закономерная. Концовка у этой драмы всегда одинаковая, вопрос только в том, на сколько актов эта пьеса затягивается».

«Этот хоккеист-строитель хорошо надулся при колхознике, теперь на убой пойдет. Силовиков кормить нечем, а тут и номенклатура готовит передел, скоро мы увидим, как хоккеисты разбегаться будут по норам. Басков, на старт, приготовиться! Там вообще кейс гнилой, никто мараться не станет. О Массандре уже не слышно, сначала отодвинут, потом распотрошат, а затем спишут».

«Закопают вместе с фараоном, как в старые добрые времена».

«При перекрытии финансовых потоков из цивилизованных стран местные ОПГ начинают пускать на убой «кабанчиков», которые за годы лукашизма нагуляли жирок. Если к вам еще не пришли — это просто до вас еще не дошла очередь».

«Лукашистские прихвостни ещё не поняли, что он маньяк, всех он уберет, как убрал Чижа, а теперь Белого», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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