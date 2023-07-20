В горах Кабардино-Балкарии погибла белоруска 20.07.2023, 15:45

Она упала с обрыва.

В горах Кабардино-Балкарии (республика на Кавказе в составе России) погибла гражданка Беларуси, упав с большой высоты. Как сообщили в МЧС РФ, около 6.20 утра в четверг спасатели получили информацию о том, что недалеко от села Кенделен в районе горы Арка 68-летняя гражданка Беларуси упала с обрыва высотой около 50 метров.

На поисково-спасательные работы были отправлены семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.

В 09.30 спасатели эвакуировали тело погибшей и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов.

В белорусском посольстве в РФ сообщили, что погибшая женщина отдыхала в Железноводске и находилась в горах в составе группы туристов.

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