Обвал рубля больно ударил по РФ 3 20.07.2023, 16:12

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Журналисты рассказали, что уже скоро ждет россиян.

Российское издание «Агентство» рассказало, насколько в России вырастут цены из-за падения рубля.

По данным журналистов издания, с начала года курсы доллара и евро по отношению к российской валюте подскочили более чем на 30%.

В начале года евро стоил около 75 рублей, доллар — около 70 рублей, сейчас курс евро превышает 100 рублей, а курс доллара — 90, при этом с начала лета обе валюты подорожали более чем на 10 рублей.

Журналисты и аналитики собрали материалы в открытых источниках о том, как из-за падения рубля вырастут цены — результат не предвещает россиянам ничего хорошего. Цены на продукты, электронику, косметику и автомобили уже в ближайшем времени значительно вырастут.

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