Польша перебросила войска на границу с Беларусью 20.07.2023, 23:44

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Об этом сообщил министр обороны Польши.

Министр обороны Беларуси сообщил, что в течение недели наемники из т.н. ЧВК «Вагнер» проведут учения с белорусскими ССО на полигоне в Бресте, который расположен практически у границы с Польшей, передает «Радио Польша».

В связи с увеличением количества боевиков у границы Польши министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак еще раз подчеркнул необходимость укрепления восточной границы Польши.

«Отсюда мое решение о переброске войск с запада Польши на восток Польши. В двух гарнизонах находятся те войска, которые были переброшены с запада на восток – в Бяла-Подляску и в Кольно. Эти гарнизоны будут открыты после 20 лет простоя. Главной задачей для этих военных будет совершенствование своих умений посредством учений и отпугивание агрессора».

Напомним, т.н. ЧВК «Вагнер» признана европейскими странами и США террористической организацией, а ее руководитель – ответственным за военные преступления России в Украине.

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