Синоптики назвали день, когда в Беларуси может выпасть почти месячная норма осадков 1 25.07.2023, 10:10

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Кому приготовиться?

Во вторник, 25 июля, в Беларусь с территории Западной Европы начнет поступать холодный фронт. Синоптики предупредили, что белорусам он сулит серьезную непогоду в ближайшие дни — сильные ливни, град, грозы со шквалистым ветром. Посмотрели, какие именно регионы страны могут пострадать сильнее других.

Прогноз на ближайшие два дня, 25 и 26 июля, на основании глобальных европейских численных моделей прогноза погоды ICON и ECMWF дали авторы телеграм-канала «Надвор’е». На опубликованных ими метеокартах отчетливо виден контрастный холодный фронт с волнам, протянувшийся через всю Европу.

Согласно этому прогнозу, на юге и юго-востоке Беларуси в ближайшие два дня можно ожидать высоких дневных температур и сильных гроз с градом. Порывы шквалистого ветра при грозах могут достигать 25 м/с (90 км/ч).

«Самое интересное прогнозируется конечно на раннее утро среды 26 июля», — сообщили авторы телеграм-канала и продемонстрировали еще две метеокарты. На первой — прогноз по модели ECMWF, на второй — по ICON. Обе модели указывают на cильные осадки для южных регионов страны, главным образом, в Брестской и Гомельской областях, однако, может затронуть из юг Гродненской, Минской, Могилевской областей.

По расчетам авторов телеграм-канала, разом может выпасть до 1/2 или 3/4 месячной нормы осадков.

Какой прогноз дал Белгидромет?

Прогноз авторов телеграм-канала подтверждает прогноз синоптиков из Белгидрометцентра. На вторник, 25 июля, уже объявлено предупреждение об оранжевом уровне опасности для всей территории страны.

Синоптики предупредили, что утром грозу с сильными ливнями и шквалистым усилением ветра можно ждать в Минске. Днем в отдельных районах страны к этому также добавится град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Ранее в МЧС рассказывали, что следует делать белорусам при такой непогоде, чтобы обезопасить себя и избежать трагедии:

По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Вот что нужно сделать каждому жителю

Грозы с ливнями, согласно предварительному прогнозу Белгидромета, не прекратятся как минимум до конца недели. При этом будут сохранятся высокие температуры: 26 июля минимальная ночная температура составит +12..+19°С, максимальная дневная будет колебаться в пределах +21..+28°С.

В четверг, 27 июля, по прогнозу Белгидромета, погода только ухудшится из-за системы активных атмосферных фронтов, которые будут смещаться с территории Украины. Температурный фон несколько понизится: минимальная температура ночью ожидается в пределах +11..+18°С, максимальная ночная — от +14 до +19°С (в отдельных районах — до +20..+25°С).

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