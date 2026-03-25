Новый сигнал от США 6 Петр Олещук

25.03.2026, 18:50

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Иллюстрационное фото

Трамп перестал вести себя как арбитр.

Последние сообщения о том, что Вашингтон оказывает давление на Киев в вопросе вывода украинских войск с части Донбасса и одновременно допускает выход из переговоров в случае отсутствия прогресса, стали еще одним свидетельством того, насколько изменился сам характер американского посредничества.

По данным «Украинской правды», американская сторона увязывает дальнейшее участие в переговорах именно с продвижением по «донбасскому направлению».

Reuters в последние недели неоднократно сообщал, что главным препятствием в переговорах остается российское требование к Украине сдать территории Донбасса, которые она до сих пор контролирует, а американские предложения уже включали территориальные уступки как элемент возможного урегулирования.

Сам по себе такой сигнал означает, что США все меньше ведут себя как арбитр, который пытается сблизить позиции сторон, и все больше — как игрок, стремящийся как можно скорее закрыть эту «историю», даже если цена такого «закрытия»политически неприемлема для Украины. Когда посредник начинает говорить языком дедлайнов и угроз выхода, он фактически переносит центр давления с агрессора на государство, которое обороняется. В такой конструкции проблема уже формулируется не как принуждение России отказаться от ультиматумов, а как нежелание Украины согласиться на тот формат мира, который ей навязывают.

Вопрос вывода украинских войск из Донбасса вообще не является техническим компромиссом, как это иногда пытаются представить американцы. Для Киева это вопрос не только территории, но и самой логики безопасности. Украина последовательно отвергает требование оставить Донбасс, а Владимир Зеленский ранее прямо заявлял, что такой сценарий лишь откроет путь к новым требованиям со стороны Кремля.

Reuters также сообщал ранее, что украинская сторона рассматривает уступки на этом участке фронта как особенно опасные, поскольку речь идет не о символической линии на карте, а о реальных оборонительных рубежах и перспективе дальнейшего российского продвижения.

Отдельная опасность заключается в том, что угроза США выйти из переговоров объективно играет на руку России. Если Кремль видит, что Вашингтон устает, отвлекается на другие кризисы и сам ищет повод свернуть процесс, то у Москвы исчезает мотивация двигаться к реальному компромиссу. Напротив, стратегия затягивания времени становится еще более выгодной.

Сейчас переговоры оказались на «ситуативной паузе» на фоне войны США против Ирана, а Киев прямо опасается, что Ближний Восток оттеснит украинский вопрос на периферию американского внимания. В таких условиях фраза «либо прогресс, либо мы выходим» звучит не как инструмент давления на Россию, а как сообщение о готовности США сократить собственную вовлеченность. И это, конечно, не может не влиять на позицию России.

Хотя, конечно, больше всего на позицию России влияет резкий рост цен на нефть. Когда Путин считает потенциальные доходы, то последнее о чем он может думать, это какой-то «мир». Наоборот, у старого геополитического лудомана, скорее всего, возникает желание «поставить все на кон» и попытаться все же победить в войне против Украины безо всяких переговоров.

Отсюда следует и главный политический вывод. Если одна сторона требует капитуляционной уступки, а вторая сторона за отказ от такой уступки еще и рискует потерять ключевого посредника, то это уже не симметричный переговорный процесс. Это модель, в которой ответственность за отсутствие мира перекладывается с агрессора на жертву агрессии.

Формально Вашингтон может подавать это как прагматизм, усталость от затяжной войны или попытку «сдвинуть стороны с места». Но фактически такая логика создает очень опасный прецедент. Чем жестче российские требования, тем больше давления получает Украина, чтобы согласиться хотя бы на часть из них.

Именно поэтому нынешние угрозы США выйти из переговорного процесса следует рассматривать не просто как эмоциональную реакцию на застой в переговорах, а как симптом более глубокой проблемы.

Часть американского подхода все отчетливее тяготеет не к принципу «мир через сдерживание агрессора», а к принципу «мир через давление на жертву».

Для Украины это означает, что дипломатический фронт становится не менее сложным, чем военный.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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