В российском Выборге горит здание ФСБ и тонет корабль в порту 29 25.03.2026, 20:32

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Последствия массированной атаки дронов на Ленинградскую область РФ.

В ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области России. Под прицелом оказались местный порт, один из «прилетов» произошел возле здания ФСБ. В городе поднялся пожар, пишет «Фокус».

Из-за атаки дронов на город, являющийся важным балтийским портом и промышленным центром РФ, зафиксированы последствия: есть попадания. Об этом утром сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Выборг. Ленинградская область. Под атакой порт. Активно работает российское ПВО, есть последствия на земле. Атака продолжается», — рассказал Андрющенко.

OSINT-каналы сообщают, что в Выборге атаковано здание компании «Агрикола», где поднялся сильный пожар. Аналитики отмечают, что неподалеку от него, примерно на расстоянии 30 метров, находится здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). В сети предполагают, что целью атаки БПЛА могло стать именно оно.

Местные также пишут, что под атакой дронов — морской порт. Предварительно, в результате удара загорелось судно.

Впоследствии в сети появились кадры последствий удара по порту. Сообщается, что повреждения получил корабль, из-за чего он накренился и, вероятно, начал тонуть.

После серии ударов на места поспешили кареты скорой помощи. Российская служба МЧС начала бороться с огнем. Однако официально российские власти пока не комментировали атаки и последствия не разглашали.

Стоит заметить, что Министерство обороны РФ на утро отчиталось о якобы уничтожении 389 украинских беспилотников над российскими регионами в течение ночи на 25 марта. Петр Андрющенко пишет, что это количество — «абсолютный рекорд» по количеству дронов, направленных по российским военным объектам в течение одной ночи за все время войны.

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