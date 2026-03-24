Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин

24.03.2026, 13:57

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Леонид Невзлин

Войны в Украине и на Ближнем Востоке требуют комплексного подхода.

Вашингтон совместно с Москвой оказывает давление на Украину по вопросу вывода украинских войск из Донецкой области. Как пишет «Украинская правда», в случае отсутствия прогресса США могут выйти из переговоров и сосредоточиться на военной операции против Ирана.

Издание отмечает, что фактический старт переговорного процесса был дан на летней встрече Трампа и Путина в Анкоридже. По словам источников, Россия постоянно возвращается к «договорённостям» с президентом США, достигнутым там, и это блокирует развитие реальных переговоров с Украиной.

«На встречах как будто присутствуют три стороны, но Украина всё время спорит с этим «Анкориджем». О чём бы ни шла речь, всё сводится к одному: американцы говорят — «выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — рассказал источник в окружении президента Зеленского.

Важно понимать: войны в Украине и на Ближнем Востоке (а возможно, и будущие переговоры) связаны между собой гораздо сильнее, чем кажется. Сейчас Кремль будет стремиться затягивать и срывать переговоры с США и Украиной. Путин не хочет «спугнуть» выгоды, которые получает от ближневосточной войны — от роста цен на нефть и частичного ослабления санкционного давления до обсуждений возможных поставок дефицитного алюминия на мировой рынок.

Эти конфликты требуют комплексного политического подхода. Возможно, в Вашингтоне действительно считают, что смогут «забросить» одну войну и сосредоточиться на другой. Но реальность, скорее всего, окажется гораздо сложнее.

Леонид Невзлин, Telegram

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