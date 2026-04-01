Роботы CyberOne научились собирать автомобили лучше людей 11 1.04.2026, 8:51

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Видеофакт с конвейера Xiaomi.

Компания Xiaomi обновила своего человекоподобного робота CyberOne, оснастив его новой тактильной бионической рукой. Она обеспечивает точное сенсорное управление, повышенную ловкость и уникальную систему жидкостного охлаждения, вдохновленную механизмом потоотделения человека.

Об этом сообщает портал Futurism.

Новая бионическая рука робота CyberOne стала заметно компактнее прежней версии и теперь соответствует размеру руки взрослого человека ростом около 170 см. Она обладает улучшенной ловкостью: по данным Xiaomi, количество степеней свободы увеличено на 83%, что приближает ее к человеческому стандарту в 22–27 степеней свободы, необходимому для сложного манипулирования предметами.

Устройство оснащено тактильным сенсором, охватывающим всю ладонь. Площадь чувствительной зоны составляет около 8200 квадратных миллиметров, что позволяет роботу ощущать давление и контакт по всей поверхности руки, а не только на кончиках пальцев.

Это особенно важно, так как большинство роботизированных рук в основном опираются на камеры и датчики на кончиках пальцев. Полное тактильное покрытие ладони позволяет роботу безопасно и точно работать с объектами даже при ограниченной видимости камер.

Рука робота CyberOne рассчитана на более чем 150 тысяч циклов захвата, что значительно превышает обычный предел в 10 тысяч циклов. Особое внимание привлекает инновационная жидкостная система охлаждения, разработанная для защиты мощных двигателей робота от перегрева во время работы.

Двигатели руки робота выделяют большое количество тепла. Чтобы справиться с этим, Xiaomi встроила в руку металлические каналы жидкостного охлаждения, напечатанные на 3D‑принтере, имитирующие работу человеческих потовых желез.

Перегрев может снизить эффективность двигателей, ускорить износ компонентов и ограничить время работы робота без перерыва. Поэтому система охлаждения является ключевым элементом для обеспечения высокой производительности человекоподобных роботов.

Тестирование новой руки проводилось на роботах CyberOne во время сборки автомобилей Xiaomi. Благодаря модернизации роботы демонстрировали почти 100 % успех при закручивании гаек в течение трех часов непрерывной работы.

Компания считает, что сочетание полного тактильного восприятия ладони с системой жидкостного охлаждения позволит человекоподобным роботам работать на производстве долго и эффективно. В этом случае ключевую роль играют ловкость, надежность и термостойкость бионических рук, что особенно важно для их промышленного применения.

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