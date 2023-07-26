ВСУ берут Донецк в оперативное оцепление 2 26.07.2023, 8:05

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Появились очертания нового «котла» для войск РФ.

После резкого заявления генерала Валерия Залужного во временно оккупированный Крым стали чаще наведываться дроны, уничтожая военные объекты.

Вооруженные Силы Украины уверенными темпами выбивают врага с важных отрезков по всей линии фронта.

В частности, вокруг Донецка может быть организовано оперативное оцепление, которое позволит отбросить вражеские войска из самого города или образовать котел. Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Запорожский фронт

На Запорожском направлении ВСУ подошли вплотную к селу Работино. Тем временем российские «военкоры» пишут о том, что оккупационной армии пришлось откатиться от Работиного и Пятихаток.

Сначала ВСУ прощупывают оборону врага, двигаются небольшими рейдами. После такой разведывательной операции в штабе уже принимают решение о продвижении или изменении направления.

Обычно такие операции охватывают полторы – две недели, но учитывая то, что россияне 9 месяцев минировали территории, построили оборону, эта операция затянулась на полтора – два месяца. Сейчас действия ВСУ уже подходят к завершению, в начале августа приблизительно будет приниматься решение по продвижению, предположил полковник запаса.

Бои в Донецкой области

В Донецкой области ВСУ постоянно давят на село Старомайорское. После прорыва этого населенного пункта украинские войска выйдут на оперативное пространство, и россиянам придется линию обороны удерживать уже от Донецка на Волноваху и Мариуполь.

По меньшей мере, россияне до сих пор планируют удерживать Мариуполь. Эта линия обороны для них основополагающая.

Сам областной центр Донецк может быть окружен со стороны Авдеевки. Речь идет о трассе с Авдеевки на Донецк, а затем на Марьинку.

«Это малые тиски, которые, в частности, поставят крест на любых договоренностях до 24 февраля, ведь мы до сих пор не перешли эту границу 24 февраля», – добавил летчик-инструктор.

Окружение Донецка

Также за последние сутки зафиксированы продвижения в направлении Андреевки. Напомним, что с севера ВСУ заняли господствующую высоту в Клещиевке, а на юге – в Курдюмовке. Россияне под натиском ВСУ покинули Андреевку, где находится господствующая высота.

Свитан считает, что дальше ВСУ будут планировать движение в направлении Горловки по высотам.

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