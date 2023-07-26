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«Неман» продолжает творить историю в еврокубках

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  • 26.07.2023, 23:43
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«Неман» продолжает творить историю в еврокубках

Гроднеcкие футболисты обыграли мальтийский «Бальцан».

Сегодня прошел первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Немана».

Гродненский клуб в Венгрии в «домашнем» матче обыграл мальтийский «Бальцан» со счетом 2:0. По голу забили Павел Савицкий и Сергей Карпович.

Матч проходил без зрителей.

Напомним, 20 июля «Неман» в ответном матче первого раунда Лиги конференций сыграл вничью с «Вадуцом» (1:1, первый матч: 2:1). Команда Игоря Ковалевича вышла во второй раунд квалификации турнира. «Неман» впервые в истории преодолел первый раунд еврокубков. Всего команда участвовала в пяти еврокампаниях.

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