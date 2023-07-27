Большое африканское надувательство 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

27.07.2023, 12:32

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Получайте, недруги!

С нелепыми, выдающими слабость заявлениями пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя, сокращение участников пропагандистского саммита Россия-Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Это, разумеется, дипломатический провал. «Коммерсант» сухо замечает: «Всего в саммите принимают участие 17 стран. В 2019 году мероприятие в Сочи посетили 43 африканских лидера».

Дмитрий Сергеевич обвиняет США, Францию и другие страны в том, что они вмешались и «оказали давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме».

Но что же мощнейшая путинская держава? Как же допустила? Лавров и его МИД провалились? Или нет ресурсов у российского начальства, чтобы убедить приехать в Россию. Скорее, последнее. Получается, что Дмитрий Песков сам себя высек.

Но главный вопрос другой – что дают гражданам России эти заходы в Африку? Каков практический смысл? Например, торчит в ЦАР годами «Вагнер». Что от этого нашей стране?

Лавров трижды катался в Африку в этом году, теперь оплачивается дорогостоящий саммит в России. Для чего? Чтобы подписать очередной договор с какой-нибудь небольшой африканской страной о нераспространении оружия в космосе? Или протоколы о намерениях? Какие ресурсы собирается наша страна засунуть в Африку? Они есть? Если «да», то почему они не вкладываются в Россию?

Мы считаем, что все это устроено для надувательства российских граждан. Придумано главным образом для целей пропаганды не существующих величия и мощи. Мол, «Африка с нами», «санкции не страшны», «поворот на юг» и так далее. На деле ничего этого нет.

И, конечно, это затянувшееся африканское турне нужно для того, чтобы великого геополитика потешить – он, мол, не одинок. Ведет интенсивную внешнеполитическую деятельность. А как же? Встречается с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Получайте, недруги!

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