«Мы точно знаем заказчиков» 10 27.07.2023, 16:10

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Основатель «Нового зрения» высказался о лишении лицензии и уход из Беларуси.

Минздрав отобрал лицензию у медцентра «Новое зрение». По официальной версии — из-за нарушения законодательства о лицензировании. Ведомство считает, что клиника предоставила подложные документы. Основатель «Нового зрения», официальный консультант Совета учредителей белорусской клиники Олег Ковригин в разговоре с «Зеркалом» утверждает, что обвинения надуманы.

Олег Ковригин. Фото: eyes.lt

— Могу сказать, что это решение Министерства здравоохранения принято даже не министром. Мы видим руку исполнителей, но точно знаем заказчиков, — говорит бизнесмен. — То, что произошло сегодня, это ожидаемо абсолютно. Я знал, каким будет текст решения, минимум за две-три недели. Речь идет о запрете работы предприятий на территории Республики Беларусь под любым предлогом.

Заявления Минздрава о подложных документах, где были указаны «недостоверные сведения об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии», а также о «помещениях и медицинских изделиях, которые были оформлены на юрлицо до его создания и регистрации», Ковригин называет «полной ложью».

— Это просто ошибка Министерства здравоохранения, лицензионного отдела, которая была допущена 13 лет назад. При выдаче лицензии, естественно, эти все документы проверялись. Я же не сам занимаюсь лицензированием, — объясняет основатель «Нового зрения». — Как минимум странно, что человек, который является рукопожатным и дружит с лучшими офтальмологами мира, сидит на конгрессах за одним столом с ними в президиуме, занимается какой-то подделкой документов. Поэтому облить грязью — это типичный метод определенных сотрудников [силовых структур].

Нейрохирургии из США Карл Гольник, заведующий отделением офтальмологии глазной больницы Гейдельбергского университета (Германия) Герд Уве Ауффарт, основатель «Нового зрения» Олег Ковригин и Франко Мерчеза — главный офтальмолог Мальты. Фото: из личного арх

Ковригин считает решение Минздрава — запретом на работу, из-за которого коллектив из 500 человек будет вынужден уехать из страны:

— Предложение перейти в государственные клиники вызывает у меня только легкую улыбку. Настоящий профессионал, который знает цену своему труду, будет работать там, где его ценят и уважают, где с ним считаются. Естественно, топ-специалисты, которые необходимы для нашей работы, в течение года 100% приедут в другую страну, и это будет решено очень быстро. Возможно, какая-то часть коллектива уйдет в государственные клиники временно, для поддержания штанов. Но в это время будет искать себе работу за рубежом. Уверяю вас, высококвалифицированные специалисты сети клиник «Новое зрение» найдут работу за границей в две секунды — Российская Федерация, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и так далее. Из Беларуси уедет огромное количество специалистов в этой сфере. А между тем сеть клиник «Новое зрение» выполняла огромную социальную задачу и оперировала до трети всех пациентов, которые нуждались в лечении.

По словам Ковригина, утверждения Минздрава о том, что на «Новое зрение» приходятся 1,7% посещений «в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи», вызывают у него смех.

— Знаете, я от смеха просто боюсь лопнуть. Это полная ложь, — говорит бизнесмен. — Это сейчас треть, а было время, когда мы делали половину всех офтальмологических операций. Ну что же, пусть люди сами почувствуют, что такое эти 1,7%.

Олег Ковригин объясняет, что в день на все пять клиник в Беларуси приходилось по 1000 обращений и сейчас эта нагрузка ляжет на государственные медучреждения:

— Справятся ли они? Как профессионал скажу: нет. К чему это приведет? К повышению цены на услуги, ухудшению качества: медицина [в сфере офтальмологии] откатится лет на 20 назад в течение полугода. Кроме того, нас ждет ухудшение делового климата. Есть инвесторы, которые хотели бы вести какие-то проекты в Беларуси. Они обращаются ко мне с предложением, чтобы вложить большие деньги в страну. И, конечно, получат от меня однозначный ответ — нет. Вот итог сегодняшнего заседания. Те люди, которые принимают решения, сами на себе это почувствуют. Если у них есть деньги, чтобы съездить в Москву и сделать операцию, — хорошо. А если нет?

Пытаться вернуть лицензию «Новое зрение» не будет. Сегодня клиника заявила об уходе с белорусского рынка.

— Мы никогда не будем подавать на повторное возобновление лицензии, считаем данное решение оскорблением огромного трудового коллектива, который работал честно и справедливо, — объясняет Ковригин. — То, что все происходит настолько жестко и серьезно, говорит о том, что возможности такие у людей, которые это все делают, есть. При этом хотел бы подчеркнуть: это не политическое дело. Мы ни в коем случае не задействованы (и никогда не были) в каких-то политических процессах. Тем более что я уже живу более 15 лет за границей и далек от всего этого.

Напомним, офтальмологический медцентр «Новое зрение» появился на арендных площадях поликлиники МТЗ в Минске в конце 90-х. Помимо пяти клиник в Беларуси, «Новое зрение» есть и в других странах: в России, Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии и Великобритании.

В Литве клиника «Новое зрение» открылась в 2009 году. Основатель медцентра Олег Ковригин переехал из Минска в Вильнюс в 2012-м. В 2015 году он был назван самым инновационным бизнесменом Литвы в области здравоохранения.

Ранее в Беларуси бизнесмен уже обвинялся в контрабанде оборудования, которая, по версии следствия, нанесла государству ущерб на сумму 40 млн неденоминированных рублей. В начале 2016 года уголовное дело в отношении Ковригина было прекращено, но на родину он не вернулся.

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