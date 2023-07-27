Глава МИД Литвы призывает к ужесточению новых санкций ЕС против режима Лукашенко 3 27.07.2023, 16:31

1,006

Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис обратился к Брюсселю.

В Литве считают, что после утверждения Евросоюзом новых санкций против Беларуси они должны быть усилены. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам литовского министра, санкции против Беларуси должны были быть приняты уже давно. Он призвал ЕС не останавливаться на этом.

«После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси — произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территория Беларуси используется для обхода санкций против России», — отметил Ландсбергис.

Он подтвердил, что новый пакет вводит новые ограничения на товары двойного назначения, авиационные запчасти. По его словам, это поможет предотвратить «появление таких товаров на поле боя», а также бороться с обходом санкций против России через Беларусь.

«Однако мы не можем сидеть сложа руки — остальная часть санкционного пакета должна быть принята немедленно. Надеюсь, нам не придется ждать этого так же долго», — подчеркнул Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».