ГАИ начала «массированную отработку» по всей Беларуси 1 27.07.2023, 16:36

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Кого будут «скрытно» контролировать до 1 августа?

Госавтоинспекция объявила очередную общереспубликанскую акцию и новые рейды с «массированными отработками автодорог» по всей Беларуси, пишет telegraf.news. Дополнительные наряды ДПС с 27 июля по 1 августа также пообещали отправить к местам массового отдыха и к круглосуточным магазинам.

В том числе в связи с плохой погодой, которую синоптики прогнозируют для большинства регионов в ближайшее время, в ГАИ решили организовать очередные рейды с целью снижения травматизма пассажиров, в том числе — детей. В фокусе внимания окажутся в первую очередь водители такси и каршеринговых авто. За ними будут наблюдать как в формате скрытого, так и смешанного контроля, используя средства фото- и видеофиксации.

В ГАИ рассказали, что в первую очередь будут следить и пресекать те нарушения, которые чаще других провоцируют ДТП с участием личного и общественного транспорта с тяжкими последствиями, а именно:

• несоблюдение скоростных режимов,

• несоблюдение правил обгона,

• игнорирование правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того, в ГАИ пообещали отправить наряды ДПС в патруль по местам массового отдыха и взять под особый контроль объекты торговли — в первую очередь те, которые работают круглосуточно.

В ГАИ напомнили, что с согласно пункту 9.5 ПДД водитель в Беларуси обязан:

• быть пристегнутым,

• не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности (при движении в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности),

• при движении на мотоцикле или мопеде – быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

Несоблюдение этих простых правил является «одной из сопутствующих причин тяжких последствий при ДТП», подчеркнули в ГАИ, и за это предусмотрены штрафы — до 1 базовой величины (37 рублей сегодня) за отсутствие шлема при первом нарушении и от 2 до 5 базовых величин (74 — 185 рублей) — за повторное, а также до 8 базовых величин (296 рублей) — за нарушение правил перевозки детей в авто.

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