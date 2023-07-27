Военный эксперт: Самая тяжелая ситуация на Сватовском направлении, но она несколько стабилизировалась 27.07.2023, 16:52

Олег Жданов

Линия фронта на Купянско-Лиманском направлении почти не изменилась.

На Сватовском отрезке фронта ситуация очень тяжелая. Оккупанты пытаются ввести в бой основные силы и атаковать. Силы обороны Украины осуществляют стабилизационные мероприятия на этом участке.

Так, враг себе вообразил, что частичный успех в районе Кармазиновки является прорывом украинской обороны, поэтому начал вводить основные силы в бой. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, оккупанты привлекли несколько полков кантемировской дивизии, находящейся в составе первой гвардейской армии России. В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что линия фронта на Купянско-Лиманском направлении почти не изменилась, а Силы обороны осуществляют стабилизационные меры.

Сейчас село Надежда Луганской области находится под контролем украинских защитников. В окрестностях населенного пункта, вероятно, идут ожесточенные бои. Также украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия в других районах, в частности в районе Кармазиновки.

- Самая тяжелая ситуация остается на Сватовском отрезке фронта. Однако она уже не критичная, поскольку мы принимаем меры по стабилизации линии фронта и организации обороны наших войск на новых рубежах, – заметил военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».