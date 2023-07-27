В самом узнаваемом здании Минска продается «плюшевая» квартира 2 27.07.2023, 16:56

Как она выглядит и сколько стоит.

В самом центре Минска — прямо напротив железнодорожного вокзала − продается очень необычная квартира с эксклюзивным ремонтом. Мало того, что жилье расположено в одном из самых узнаваемых зданий столицы — в башнях, которые называют «воротами Минска». Так еще и отделка помещений в двушке — ну очень интересная. На квартиру обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Эта квартира находится на улице Кирова, 1. Двушка расположена на пятом этаже кирпичного пятиэтажного дома, примыкающего к левой башне (если смотреть со стороны вокзала). Здание в стиле сталинского ампира было построено в 1951 году.

Общая площадь квартиры составляет 59 квадратных метров. Двушка состоит из объединенной кухни-гостиной и отдельной спальни. Также жилье может похвастаться высокими потолками — они здесь чуть выше 3 метров. Планировка квартиры — «распашонка», то есть комнаты выходят на разные стороны. Можно, предположить, что виды из окон тут — отличные.

В квартире сделан эксклюзивный ремонт. На фотографиях можно заметить интересные подвесные потолки, электрический камин, объемные пространственные композиции. Ну, а особенно необычно выглядит плюшевая стена в гостиной. Мягкая тема продолжается и в спальне — часть стены здесь также имеет ковровое покрытие. Отмечается, что жилье продается со всей мебелью и техникой.

Рядом с домом расположен торговый центр «Галилео», железнодорожный и автобусный вокзалы, станция метро «Площадь Ленина».

Стоимость квартиры — 147 тысяч долларов (2454 доллара — за метр).

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