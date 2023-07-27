Что почем продают на рынке в Таборах 27.07.2023, 19:08

Томаты — от 1,5 рубля за килограмм, голубика — от 11.

На оптовом рынке «Новый Лебяжий», который находится в деревне Таборы возле Минска, сегодня было немноголюдно. При этом ассортимент продукции на прилавках неплохой. Обзор того, по каким ценам на этом рынке продавали овощи, фрукты и ягоды опубликовал один из пользователей TikTok, передает «Зеркало».

Судя по видео, на рынке был большой выбор помидоров разных сортов. Самые низкие ценники за килограмм этого овоща — 1,5−2,2 рубля, томаты покрупнее стоили на 20−30 копеек дороже. Томат-сливка желтого цвета продавали по 3 рубля за килограмм.

Огурцы стоили они 2,7 рубля за кило. Килограмм перца для фаршировки предлагали за 2 рубля, более красивый оценивали в 2,7 рубля. Цветная капуста продавалась за 2,8 рубля, редис — по 3 рубля.

Цены за килограмм зелени были разные: зеленый лук-перо — от 4 до 11 рублей, салат — по 6 и 7,5 рубля, салат-ромен — по 9 рублей, базилик — по 35 рублей. На прилавке был набор пряных трав для консервации, его цена — 4 рубля за большой пучок.

В продаже есть большой выбор молодого картофеля, цена зависит от размера клубня. Так, кило мелкого предлагали за 30 копеек, среднего — за 50 копеек, крупного — за 80 копеек. Некрупную свеклу продавали по 1 рублю за килограмм.

Прилавки рынка завалены голубикой, килограмм этой ягоды продавали за 11−11,5 рубля. Ежевика стоила дороже — 12,5 рубля.

Из фруктового ассортимента мы увидели парагвайский персик, кило крупного стоил 7,5 рубля, немного мельче — 6,2 и 5 рублей. Также продавались нектарины по цене 5,1 и 7,5 рубля за кило. За абрикос просили 6,2−6,5 рубля, красивые яблоки стоили 2,2 рубля.

Из цитрусовых были лимоны стоимостью 5−5,5 рубля, мандарины — по 6,5 рубля и апельсины — по 8,5 рубля. Предлагали виноград разных сортов, минимальная цена за килограмм — 7 рублей. Дороже всего — 10 рублей — стоил виноград с крупными синими ягодами. Бананы продавали ящиками по 19 кг, его цена — 55−60 рублей.

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