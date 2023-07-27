В РФ откроется еще одно отделение посольства Беларуси 27.07.2023, 20:53

В Краснодаре.

Отделение посольства Беларуси в России откроется в Краснодаре. Соответствующее распоряжение 27 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Администрации Краснодарского края рекомендовано выделить служебные и жилые помещения для посольства на условиях их аренды или приобретения белорусской стороной, а также решить другие организационные вопросы.

На данный момент отделения посольства Беларуси в России открыты в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

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