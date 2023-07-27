NBC: Трампу объявят третье уголовное обвинение

NBC: Трампу объявят третье уголовное обвинение9
- 27.07.2023, 21:40
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На этот раз по делу о штурме Капитолия.
Прокуроры Министерства юстиции США в четверг предупредили адвокатов экс-президента Дональда Трампа о подготовке против него уголовного обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Об этом стало известно телеканалу NBC News от двух источников.
Ранее в четверг ряд американских СМИ сообщил, что адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встречались с прокурорами по делу о штурме Капитолия в офисе спецпрокурора Минюста США Джека Смита, который курирует дела в отношении экс-президента.
По данным NBC News, адвокатам Трампа сказали «ждать обвинительного акта». Когда именно он может быть объявлен и по каким именно пунктам обвинения, не уточняется.
Ранее сообщалось, что обвинение сосредоточилось на статьях о «лишении прав», заговоре с целью введения в заблуждение США и влиянии на свидетелей. По каждой из них предусмотрено наказание до десяти, пяти и трех лет лишения свободы соответственно.
Это будет второе дело, в котором Трампу объявили федеральные уголовные обвинения, чего никогда не было в истории США в отношении экс-президентов. Предыдущее обвинение касалось ненадлежащего обращения с секретными документами, где американский экс-президент не признал вину ни по одному из 37 пунктов. Кроме того, ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.
Свое расследование событий 6 января, как известно, вел ныне распущенный спецкомитет Палаты представителей США, который рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности за «подстрекательство к восстанию». Это одна из самых тяжелых статей, которая потенциально может запретить ему избираться на государственные должности – вплоть до президента США.